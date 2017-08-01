Инструкция для новичков: что делать в аэропорту оказавшись в нем впервые





Интересно, что происходит в промежуток времени между покупкой билета и моментом, когда самолет отрывается от земли, поэтому ознакомьтесь с его действующим порядком. В каждом аэропорту своя последовательность как проходить досмотр и регистрацию, информирует Joinfo.ua.

Предлагаем также посмотреть на будущий самый большой аэропорт в мире, который строят в Китае.

Предлагаем детально ознакомиться как себя вести в аэропорту впервые. Прибыли в аэропорт, тогда регистрируйтесь на рейс. Ищите стойку регистрирования, на табло посмотрите, выберите номер рейса и город, куда направляетесь.





Действия пассажира в аэропорту

В аэропорт явитесь заблаговременно до вылета, чтобы не спеша соблюдать формальные стороны, позаботиться о детях, если они с вами, учитывая пробки на дорогах. Дальше ищем терминал вылета. Информация о нем указана на бланке маршрутного чека. Знакомимся со схемой терминалов и как к ним подъехать. Внутренний транспорт аэропорта, например, автобус, перевозит от одного терминала до другого.

Следующий шаг – предварительный контроль безопасности. Все сумки, в том числе личные, сканируются, потом проходят через рамку.

Начало регистрации на рейс - 2 часа до отбытия. Время, когда заканчивается эта процедура – минут 30-40 до отправки. Регистрируясь, предъявляете авиабилет и паспорт. Билет может быть электронным, тогда нужен лишь паспорт.

Все просто с багажом. Кладь на транспортной ленте, ее взвешивают, цепляют лейбл на случай, чтобы не перепутать. Дальше предъявляем ручную кладь.

Зарегистрировались - вам дали посадочный талон с отметкой гейта (ворот, где выход на посадку), место в авиасалоне и багажные лейблы. Регистрируясь, по праву можете обратиться к уполномоченному авиакомпании, чтобы вас посадили на более комфортное место, к примеру, у окошка или аварийного выхода.





Проверка и паспортный осмотр

Перед посадкой проверка, перед вылетом зарубеж — паспортный осмотр. Сотрудник пограничной службы вправе убедиться, что покидая родину, имеете визу принимающей вас страны.

Следуя указателям, пройдите предполетный осмотр: пройдите через рамку и досмотр, нет ли у вас с собой неразрешенных к транспортировке вещей. Представители пограничной службы проверят паспорт с визой при необходимости.

Степень проверки разная: снимают головной убор, верхнюю одежду, обувь, ремень, проверяются кармашки. За рубежом достают из сумки электронику, которую попросят включить, контролируют провоз жидкости и лекарств.

Регистрируясь на рейс международного характера, пассажира ожидает таможенный контроль – это два коридора: «зеленый» или «красный». Первый для пассажиров без товаров, на который необходимо обязательное письменное декларирование. Вторыми передвигаются пассажиры с товарами, на которые непременное декларирование письменного характера. На них налагается таможенный налог, ограничена их стоимость и количество.





Пройдя формальную сторону, попадаете в зал ожидания.

Объявили ваш маршрут перелета, возвращайтесь к гейту. Покажите посадочный талон и паспорт уполномоченному авиакомпании. В правом углу талона обрывной корешок с продублированной важной информацией. Уполномоченный авиакомпании отрывает его, возвращая назад. Сохраните его, пока вам не дадут поклажу по прилету.

Посадку принято объявлять пару раз по динамику. Справка о ней продублирована дважды: над гейтом и на информационном табло. Клерки аэропорта помогают отыскать гейт.

К трапу самолета пассажиров везут автобусом. В крупных аэропортах используют телескопический мост. По нем прямиком из терминала попадаем в самолет.

Прибыв, садимся на автобус или по мосту направляемся в зал прилета аэропорта. Снова паспортный и таможенный контроль, забираем поклажу.

Хорошего полета!

Между тем, журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт напоминает, что Украина ведет переговоры с Азией и США, чтобы расширить визовые возможности.

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