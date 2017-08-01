Салат "Цезарь": рецепт вкусного салата в домашних условиях





Среди наиболее известных и популярных салатов мира можно выделить "Цезарь". Он считается американским и состоит из листьев салата, румяных гренок, яйца, тертого сыра пармезан и вустерского соуса.Некоторым может показаться невероятным, но на самом деле "Цезарю" уже около восьмидесяти лет. И его настоящим первым создателем был американец с итальянскими корнями Цезарь Кардини. Он придумал салатик, когда в Америке был "сухой закон", а со знаменитым римским императором это абсолютно никак не связано.В юном возрасте мальчик Цезарь со своим братом переехал в Америку и поселился в Сан-Диего, рядом с которым в двадцати милях в Мексике в городке Тихуань открыл маленькое заведение, в котором совмещались ресторан и отель.Кардини смог обойти закон и продавать в своем ресторане спиртные напитки, которые были под запретом в США. Бизнес оказался прибыльным и развивался на ура. Но в 1924 году на День Независимости в отеле-ресторане "Caesar,s Place" ("У Цезаря") собралось слишком много посетителей, которые потребовали к спиртному еще и закуску, которой практически не было. Цезарю пришлось искать выход из положения, и он соорудил салат из всего того, что у него было.1. Филе грудки курицы – 200 гр.;2. Сливочное масло – 30 гр.;3. Белый батон – 200 гр.; кочан/пучок салата;4. Помидоры – 2 шт.;5. Пармезан / любой сыр – 50 гр.;6. Чеснок;7. Приправа для курицы;8. Соус "Цезарь".Растопите сливочное масло, добавьте в сковороду раздавленный зубок чеснока. Поджарьте до готовности филе курицы, предварительно порезав его полосками толщиной 1 см и посыпав приправой.Выложите на салфетку для удаления масляных излишков. Порежьте кубиками и поджарьте до румянца хлебные гренки в том же масле со свежим зубком чеснока. Выложите на салфетку. Для подачи вам потребуется широкая плоская тарелка. "Застелите" ее дно порванными вручную салатными листьями.Далее выложите филе курицы, резанные дольками помидоры. Щедро заправьте готовым соусом, посыпьте мелко натертым сыром, украсьте хлебными гренками.

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