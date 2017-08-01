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В Украину идет 37-градусная жара


В Украину идет 37-градусная жара

ГосЧС вынесла предупреждение нескольким областям Украины: в ближайшие несколько дней температура воздуха прогреется до 37° по Цельсию, передает Joinfo.ua со ссылкой на пресс-службу ведомства.


В центре внимания спасателей Запад Украины


Предупреждение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям касается, основном, западного региона. Так, наиболее сложная ситуация будет наблюдаться во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ровенской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Житомирской и Винницкой областях.



В Украину идет 37-градусная жара

Медики рекомендуют поберечь здоровье детей и пожилых людей, без надобности не выходить на улицу и пить побольше воды.


Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, что китайский университет бесплатно кормит арбузами студентов и преподавателей, спасая таким образом людей от жары.


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