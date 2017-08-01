В Украину идет 37-градусная жара





ГосЧС вынесла предупреждение нескольким областям Украины: в ближайшие несколько дней температура воздуха прогреется до 37° по Цельсию, передает Joinfo.ua со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В центре внимания спасателей Запад Украины

Предупреждение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям касается, основном, западного региона. Так, наиболее сложная ситуация будет наблюдаться во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ровенской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Житомирской и Винницкой областях.





Медики рекомендуют поберечь здоровье детей и пожилых людей, без надобности не выходить на улицу и пить побольше воды.

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, что китайский университет бесплатно кормит арбузами студентов и преподавателей, спасая таким образом людей от жары.

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