Сотрудники Института Ясновидящих "увидели" в августе 2017 пять катастроф





Институт Ясновидящих (The Farsight Institute) – достаточно популярен в Сети и пользуется спросом. Сказать о том, что все их пророчества сбываются, невозможно, так как в любом случае в их предсказаниях всегда присутствует доля вероятности, а не утверждение. Что же касается конкретно предстоящего месяца, так «телепаты» из научного центра предупреждают о пяти катастрофах, которые произойдут в разных местах планеты в течение августа 2017, передает Joinfo.ua.

К слову, Билл Гейтс, основываясь не на видениях, а на фактах и технологическом прогрессе, сумел точно предвидеть 15 уже осуществленных предсказаний.

Данная информация может быть полезна тем, кто занимается подобной практикой или тем, кто считает такие известия забавой. В противном случае, если верить каждому сказанному слову (какой бы репутацией человек не обладал), жизнь населения планеты может превратиться в сплошную панику. Потому журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт предлагает держать себя в руках и отнестись ко всему далее написанному более прагматично и не принимать все близко к сердцу.

The Farsight Institute: Пять катастрофических событий в августе 2017

1) Телепаты сообщают о землетрясении в США. Серьезном. Мощном. Они увидели, как над одним из городов Северной Америки поднимаются клубы дыма и пепла.

2) По словам ясновидящих, в местности, где говорят на испанском языке, произойдут массовые беспорядки. В результате митингов, ожидается народный бунт.

3) В своих видениях телепатами замечены ужас и страх на лицах людей, которые станут жертвами крушения круизного лайнера.

4) Одно из страшных событий, по словам провидцев, произойдет в европейском городе. Однако, в каком именно, они не уточнили. Судя по их предсказаниям, во время общественного празднования значительной даты, прогремит взрыв.

5) И последним, заключительным, катастрофическим событием телепаты называют крушение самолета, который влетит в здание с людьми.





Следует отметить, что бы ни говорили ясновидящие, или называющие себя таковыми, подобные предсказания являются лишь темой для обсуждения и дискуссии. Ведь верить можно только фактам, не так ли? И, кстати, подтверждение тому, можно узнать из материала, в котором мы описываем пять несбывшихся пророчеств Ванги.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261131-news.html