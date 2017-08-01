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Когда будут готовы списки поступивших на бюджет абитуриентов: Минобразования готовит результаты


Когда будут готовы списки поступивших на бюджет абитуриентов: Минобразования готовит результаты

Министерство образования и науки Украины обнародует списки будущих студентов, которые получили рекомендации к зачислению на места государственного заказа, в 18:00 1 августа 2017 года. Об этом сообщает Joinfo.ua со ссылкой на пресс-службу ведомства.


Приемные комиссии не уложились в срок


Такое решение принято из-за обращения приемных комиссий ВУЗОВ с просьбой предоставить им дополнительное время для завершения проверки правильности начисления ими сельского коэффициента (СК).


«В конце прошлой недели в ходе проверки МОН, которая происходила как завершающий этап проверки достоверности данных поступающих, были выявлены массовые случаи необоснованного присвоения приемными комиссиями вузов этого коэффициента» - говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки Украины


В частности, МОН выявило немалый список учебных заведений (школ), которые явно не находятся на территории населенных пунктов сельской местности, но выпускникам которых приемные комиссии присвоили СК, который равен 1,02. В такой список, например, попали учебные заведения (школы) крупных городов – Киева, Ивано-Франковска, Львова, Чернигова, Черновцов и других городов.


Соответствующее письмо с требованием устранить нарушения и провести повторную верификацию присвоения заявлениям поступающих сельского коэффициента к 22:00 31 июля 2017 года было направлено Министерством образования и науки Украины руководителям всех высших учебных заведений и директору ГП «Инфоресурс».


Министр призвала к ответственности



Когда будут готовы списки поступивших на бюджет абитуриентов: Минобразования готовит результаты

«Для нас очень важна справедливость адресного размещения государственного заказа, поэтому приемные комиссии должны очень ответственно отнестись к подтверждению достоверности данных каждого поступающего», - подчеркнула Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.


Высшим учебным заведениям предоставлено время до 13:00 01 августа 2017 г. для завершения всех проверок и внесение корректных данных в электронную базу.


Министерство образования и науки Украины сообщает, что предварительные тестовые запуски алгоритма распределения мест государственного заказа свидетельствуют о правильности его работы - теперь дело только за полностью верифицированными данными.


Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, что учителям в Украине обещают повысить зарплату.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261130-news.html
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