Лунное затмение 7 августа: чего ожидать в этот день





Лунное затмение несет в себе особенное влияние на все живое на Земле, но, в первую очередь, это, конечно, касается человека. Как подготовиться, и чего ожидать в этот день, рассказывает Joinfo.ua.

Положительные аспекты дня

Это время перемен. Не стоит бояться чего-то нового и неизведанного. Те, кто рискнет и начнет какой-то новый этап в своей жизни, обязательно будет вознагражден. В этот день стоит заняться самопознанием и саморазвитием.

Астрологи предупреждают об эмоциональной составляющей: утро 7 августа будет достаточно спокойным, а вот ближе к полудню стоит опасаться несдержанности и неуравновешенности.





Чего стоит опасаться

Многих из нас может одолеть хандра и пессимистичный настрой. Следите за своими мыслями – они ни в коем случае не должны нести негатив. Нужно постараться избегать конфликтных ситуаций и непонимания в семье. Этот день желательно провести с близкими людьми, показывая им при этом всю свою любовь.



Здоровье

7 августа 2017 года многим захочется уединиться в себе и отгородиться от окружающего мира. Этого однозначно делать не стоит, ищите позитив в общении с близкими людьми. На самочувствие большинства людей Лунное затмение 7 августа 2017 года не повлияет.

Бизнес

Очень благоприятным этот день будет для активных и деятельных людей. Решая какие-либо вопросы, следует взвесить все за и против, прежде чем сделать свой выбор.

Прислушайтесь к нашим советам, и тогда ваше настроение и самочувствие будет на высшем уровне!

Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, солнечное затмение в августе побьет все рекорды в истории по длительности явления

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