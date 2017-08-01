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Лунное затмение 7 августа: чего ожидать в этот день


Лунное затмение 7 августа: чего ожидать в этот день

Лунное затмение несет в себе особенное влияние на все живое на Земле, но, в первую очередь, это, конечно, касается человека. Как подготовиться, и чего ожидать в этот день, рассказывает Joinfo.ua.


Положительные аспекты дня


Это время перемен. Не стоит бояться чего-то нового и неизведанного. Те, кто рискнет и начнет какой-то новый этап в своей жизни, обязательно будет вознагражден. В этот день стоит заняться самопознанием и саморазвитием.


Астрологи предупреждают об эмоциональной составляющей: утро 7 августа будет достаточно спокойным, а вот ближе к полудню стоит опасаться несдержанности и неуравновешенности.



Лунное затмение 7 августа: чего ожидать в этот день

Чего стоит опасаться


Многих из нас может одолеть хандра и пессимистичный настрой. Следите за своими мыслями – они ни в коем случае не должны нести негатив. Нужно постараться избегать конфликтных ситуаций и непонимания в семье. Этот день желательно провести с близкими людьми, показывая им при этом всю свою любовь.


Здоровье


7 августа 2017 года многим захочется уединиться в себе и отгородиться от окружающего мира. Этого однозначно делать не стоит, ищите позитив в общении с близкими людьми. На самочувствие большинства людей Лунное затмение 7 августа 2017 года не повлияет.


Бизнес


Очень благоприятным этот день будет для активных и деятельных людей. Решая какие-либо вопросы, следует взвесить все за и против, прежде чем сделать свой выбор.


Прислушайтесь к нашим советам, и тогда ваше настроение и самочувствие будет на высшем уровне!


Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, солнечное затмение в августе побьет все рекорды в истории по длительности явления


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