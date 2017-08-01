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Безвиза станет больше: Украина ведет переговоры со странами Азии и США


Безвиза станет больше: Украина ведет переговоры со странами Азии и США

Безвизовый режим для украинцев набирает обороты. Власти страны продолжают работать над увеличением списка стран, которые наши граждане могут посетить по упрощенной схеме. Об этом сообщает Joinfo.ua со ссылкой на Главком.


Министерство иностранных дел Украины обещает украинцам новые возможности


В настоящее время вопрос упрощения режима поездок встал перед Вануату, Гренадой, Колумбией, Кувейтом, Южной Кореей, Маршалловыми островами, Мексикой, Объединенными Арабскими Эмиратами, Самоа, Соломоновыми островами, Таиландом, Тринидадом и Тобаго, Тувалу и Уругваем.



Безвиза станет больше: Украина ведет переговоры со странами Азии и США

По результатам переговоров заключены двусторонние соглашения о безвизовых поездках граждан из Сент-Китс и Невисом и Албанией. Одностороннее решение о введении безвизового режима для граждан Украины принято Коста-Рикой и Маврикием.


Журналист ДжоИнфоМедиа Марина Корнева напоминает, что 11 июня 2017 года, вступило в силу решение Совета Европейского Союза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Евросоюза и Шенгенской зоны.


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