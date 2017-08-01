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1 августа в истории: чем запомнился этот день


1 августа в истории: чем запомнился этот день

Сегодняшний день богат на исторические события: выделен молекулярный кислород, открылись XI летние Олимпийские игры в Берлине. Подробнее читайте в обзоре от Joinfo.ua.


1 августа в истории человечества: чем запомнился этот день:


1774 - Учеными впервые выделен молекулярный кислород


1903 - Серафим Саровский причислен к лику святых


1913 - скончалась Леся Украинка - украинская писательница, поэтесса и переводчица


1936 - Открылись XI летние Олимпийские игры в Берлине (Германия)


1936 - родился Ив Сен-Лоран - французский модельер



1 августа в истории: чем запомнился этот день

1964 - Впервые вышла в эфир государственная радиовещательная компания «Маяк»


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