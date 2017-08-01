1 августа в истории: чем запомнился этот день

Сегодняшний день богат на исторические события: выделен молекулярный кислород, открылись XI летние Олимпийские игры в Берлине. Подробнее читайте в обзоре от Joinfo.ua.
1774 - Учеными впервые выделен молекулярный кислород
1903 - Серафим Саровский причислен к лику святых
1913 - скончалась Леся Украинка - украинская писательница, поэтесса и переводчица
1936 - Открылись XI летние Олимпийские игры в Берлине (Германия)
1936 - родился Ив Сен-Лоран - французский модельер
1964 - Впервые вышла в эфир государственная радиовещательная компания «Маяк»
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