1 августа в истории: чем запомнился этот день





Сегодняшний день богат на исторические события: выделен молекулярный кислород, открылись XI летние Олимпийские игры в Берлине. Подробнее читайте в обзоре от Joinfo.ua.

1 августа в истории человечества: чем запомнился этот день:

1774 - Учеными впервые выделен молекулярный кислород

1903 - Серафим Саровский причислен к лику святых

1913 - скончалась Леся Украинка - украинская писательница, поэтесса и переводчица



1936 - Открылись XI летние Олимпийские игры в Берлине (Германия)

1936 - родился Ив Сен-Лоран - французский модельер





1964 - Впервые вышла в эфир государственная радиовещательная компания «Маяк»

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