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Взрыв в Луганске сейчас: атакован памятник ополченцам

В центре Луганска взорван памятный знак в честь погибших ополченцев «Они стояли за Родину», сообщил источник в правоохранительных органах провозглашенной Луганской народной республики.

Как сообщили журналистам представители полиции самопровозглашенной Луганской народной республики, в ночь с 31 июля на 1 августа в центре Луганска имело место чрезвычайное происшествие - неизвестные злоумышленники попытались подорвать памятникам погибшим в боях ополченцам. Отмечается, в результате инцидента никто не пострадал.

По словам сотрудников правоохранительных органов самопровозглашенной ЛНР, о ЧП им сообщили местные жители, ставшие свидетелями мощного взрыва. Сообщается, самодельная бомба была заложена возле монумента «Они стояли за Родину», который жители республики возвели в честь погибших ополченцев. Прибывшие на место инцидента стражи порядка зафиксировали отсутствие пострадавших граждан самопровозглашенной ЛНР в результате взрыва.

В настоящее время по факту преступления организована доследственная проверка. Правоохранительные органы устанавливают круг лиц, причастных к попытке взрыва памятника. Отмечается, аналогичный инцидент произошел в прошлом году в ночь на 1 сентября. Тогда стражам порядка не удалось найти виновных в правонарушении, однако уголовное дело все еще открыто.


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