Какой церковный праздник сегодня, 1 августа: есть православный праздник или нет, что нельзя делать





Серафим Саровский почитается верующими как один из самых любимых святых, который никогда не отказывает в помощи. Узнайте, в чем смысл этого праздника и зачем люди совершают паломничество к его мощам.В начале прошлого века на свещнице Русской Православной Церкви возгорелась новая яркая свеча.В 1903 году, через 70 лет после кончины, состоялось прославление великого молитвенника, подвижника и чудотворца преподобного Серафима Саровского - он был причислен к лику святых.1 августа, в день памяти святого, с великим торжеством были открыты его мощи и помещены в приготовленную раку. Долгожданное событие сопровождалось многими чудесными исцелениями больных, в большом количестве прибывших в Саров.Почитаемый очень широко еще при жизни, преподобный Серафим стал одним из самых любимых святых православного русского народа, так же как и Преподобный Сергий Радонежский. Духовный путь преподобного Серафима отмечен большой скромностью, присущей русским святым. С детства избранный Богом, подвижник без колебаний и сомнений восходит от силы в силу в своем стремлении к духовному совершенству.Восемь лет послушнических трудов и восемь лет храмового служения в сане иеродиакона и иеромонаха, пустынножительство и столпничество, затвор и безмолвие сменяют друг друга и венчаются старчеством. Подвиги, далеко превосходящие естественные человеческие возможности (например, молитва на камне в течение тысячи дней и ночей), гармонично и просто входят в жизнь святого.После того как в Санкт-Петербурге состоялся второй праздник обретения мощей, было принято решение доставить их в Дивеево. Святыню привезли в Дивеевский монастырь 31 июля в 1991 году. Это сопровождалось торжественным крестным ходом.Сейчас святые останки пребывают в Серафимо-Дивеевском женском монастыре и являются предметом паломничества. Ежегодно монастырь посещают верующие, чтобы рассказать небесному заступнику о своей душевной нужде. Считается, что он способен помочь в решении сложных конфликтных ситуаций.При жизни отец Серафим прославился как наставник с кротким и миролюбивым характером. Поэтому в церковных книгах он именуется как «теплый заступник, батюшка наш Серафим» и оказывает покровительство тем, кто нуждается в защите от гневных преследователей. Бизнесмены также часто обращаются к святому с молитвой на удачу в торговле - и просят оказать содействие в том, чтобы найти надежных партнеров и избежать обманщиков.Праздник обретения мощей святого Серафима Саровского - прекрасный повод попросить себе долгих лет жизни и заодно вспомнить о том, как важно жить в мире с окружающими и быть всегда настроенным на позитив.

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