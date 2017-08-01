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Повторная единовременная выплата из материнского капитала в 2017 году: свежие новости, когда будет


Повторная единовременная выплата из материнского капитала в 2017 году: свежие новости, когда будет
Ранее наш сайт N4k.Ru неоднократно сообщал об актуальности сообщений, связанных с дальнейшим существованием программы материнский капитал, которая вот уже несколько лет удачно реализуется в России. Люди волнуются, что вскоре она может быть свернута. Впрочем, эти опасения не обоснованы.

Не так давно президент страны и члены правительства признавали эффективность материнского капитала. Таким образом они хоть и косвенно, но подтверждали предположения отдельных экспертов о том, что маткапитал продолжит свое существование минимум до 2023 года. Что будет дальше - сказать проблематично, так как никто не загадывает в столь отдаленную перспективу, учитывая трудности экономического характера.

Вместе с этим нужно пояснить, что недавняя отмена единовременной выплаты стала очень неприятным сюрпризом для всех без исключения простых граждан, которые надеялись с ее помощью немного поправить свои финансовые дела. Но надежда на ее возвращение пока остается, президент и правительство сейчас заняты рассмотрением вариантов.

Для многих простых россиян единовременная выплата являлась возможностью хотя бы приодеть детей к школе и купить все необходимое. Особенно актуальна эта проблема для жителей небольших городов и деревень, а также для одиноких женщин с детьми.

Однако экономическая обстановка стала в этом вопросе решающим фактором. Бюджет находится сейчас не в самом хорошем положении. Средств на все не хватает. Премьер-министр дал задание профильным министерствам изучить проблему выплат из материнского капитала и выяснить, смогут ли люди без нее обойтись.

Итогом изучения вопроса явился очень неожиданный вывод Минфина и Минэкономразвития о росте благосостояния россиян. Другой точки зрения придерживалось Минтруда. Принять согласованное решение у данных учреждений не получилось, поэтому правительство это сделало самостоятельно.

В июне стало известно, что единовременная выплата в этом году отменена. Решение окончательно, Максим Топилин, глава Минтруда, подчеркнул это особенным образом, что расстроило многих россиян, желавших воспользоваться данной мерой финансовой поддержки.

Министерство труда внесло на рассмотрение законопроект о продлении действия программы материнского капитала до 2023 года. Представители министерства придерживаются оптимистической точки зрения на этот счет, полагая, что к октябрю этого года ситуация должна проясниться.


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