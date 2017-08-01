Повышение пенсии с 1 августа 2017 года: работающим пенсионерам проведут перерасчет





С 1 августа 2017 года пенсия работающих пенсионеров в среднем по России возрастет на 200 рублей. Это будет осуществлено в рамках перерасчета, который учитывает ранее уплаченные работодателями страховые взносы за прошлый год.На текущий момент времени известно, что право на беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют только те пенсионеры по старости и по инвалидности, за которых в минувшем году были выплачены взносы работодателем. Размер прибавки зависит от уровня зарплаты работающего пенсионера в 2016 году, то есть от суммы уплаченных страховых взносов работодателем и начисленных пенсионных баллов. Эта прибавка к пенсии носит индивидуальный характер, в отличие от индексации страховых пенсий.Имеются ограничения в размерах повышения. Дело в том, что максимальная прибавка ограничения стоимостью трех пенсионных баллов. В 2016 году стоимость одного балла составляла 74,27 рубля."Соответственно, для большинства максимальная прибавка составит чуть более 222 рублей. Для того, чтобы заработать три балла в 2016 году, достаточно было иметь зарплату в 19,9 тыс. рублей", - поведали в Пенсионном фонде.Также в ПФР рассказали, что всего в нашей стране насчитывается порядка 43 миллионов пенсионеров, из которых - треть работает.Средний размер пенсии в 2017 году в России составляет около 13,7 тыс. рублей.По данным Пенсионного фонда, следующий перерасчет пенсий работающих пенсионеров ожидается в августе 2018 года.

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