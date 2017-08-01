В Великобритании рыбак сфотографировал призрака на реке

Просмотрев изображения, местный житель заметил странный силуэт на пустом берегу напротив. Фигура была в человеческий рост и белая. Перед этим на реке был туман, поэтому «гостя» рыбак увидел не сразу.Просмотрев фотографии многие заявили, что это просто природная аномалия, однако большая часть пользователей сети уверена, что на фото действительно призрак, они предполагают, что он появляется на месте своей гибели.Уже установлено, что кадр является подлинным. Его передали для дальнейшего изучения специалистам в сфере паранормальных явлений.

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