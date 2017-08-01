В Великобритании рыбак сфотографировал призрака на реке

В Великобритании в графстве Стаффордшир рыбак сфотографировал призрака на реке Трент. Мужчина решил сделать несколько кадров местности, однако зафиксировал странный объект, полученные снимки он опубликовал в сети.
Просмотрев изображения, местный житель заметил странный силуэт на пустом берегу напротив. Фигура была в человеческий рост и белая. Перед этим на реке был туман, поэтому «гостя» рыбак увидел не сразу.
Просмотрев фотографии многие заявили, что это просто природная аномалия, однако большая часть пользователей сети уверена, что на фото действительно призрак, они предполагают, что он появляется на месте своей гибели.
Уже установлено, что кадр является подлинным. Его передали для дальнейшего изучения специалистам в сфере паранормальных явлений.
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