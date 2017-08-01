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Салат "Мимоза": рецепт простого салата


Салат "Мимоза": рецепт простого салата
Рецептов различных салатов можно отыскать в интернете легко и просто. Правда, зачастую имеются такие вариации, которые могут оказаться просты в приготовлении, но вот конечный результат вряд ли понравится вашим домочадцам.

Салат Мимоза - один из самых любимых и популярных салатов, которые часто можно встретить на праздничном столе. А все потому, что он очень вкусный и едят его даже те, кто сидит на всех диетах одновременно. На первый взгляд кажется, что салат Мимоза легко приготовить, рецепт его прост, но, как в любом блюде, в Мимозе есть свои тонкости и секреты, которыми мы готовы с вами поделиться.

Применяя их, вы получите действительно праздничное блюдо. Кстати, рецепт данной Мимозы многие люди оценивают на "отлично". Хочется верить, что и ваши гости останутся в восторге от этого салата.

Салат Мимоза: рецепт с консервой

Продукты:

• Банка консервы в масле;
• 3 яйца;
• 4 картофелины;
• 2 огурца;
• Плавленый сырок;
• Лук;
• Зелень;
• Майонез.

Приготовление:

Отвариваются картофель и яйца, очищаются. Натираются две картофелины, равномерно выкладываются и смазываются майонезом. Измельчается консерва, половина которой помещается на картофель, сверху - мелко нарезанный лук.

Следующим слоем идет перетертый на терке огурец, смазанный майонезом. Отделяем белки от желтков, перетираем на терке, обмазываем майонезом и выкладываем на огурцы.

Заранее поместите в холод сырок, чтобы его легко можно было натереть, это будет следующий слой. После этого все слои повторяются и завершаются перетертыми желтками. Поставьте рецепт салата мимоза с консервой в холод на пару часов для пропитки, и он станет намного вкуснее.


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