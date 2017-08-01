Когда откроют Египет: новости на сегодня, 1 августа 2017 года





Россияне продолжают проявлять неподдельный интерес к вопросу о восстановлении авиасообщения между РФ и Египтом. Люди хотят понять, когда следует ожидать появления возможности отдохнуть на египетских курортах, которые так полюбились нашим согражданам из-за доступности.На текущий момент нет никакой конкретной информации о сроках. Опираться можно только лишь на предположения. Из них, в частности, следует, что в 2017 году авиасообщение между двумя странами может не возобновиться. Оказывается, что Россия и Египет никак не могут уладить все вопросы, связанные с обеспечением безопасности россиян в египетских воздушных гаванях.Совсем недавно в прессе появились данные о том, что Каир счел придирками предыдущую инспекцию из Москвы. Причиной послужило то обстоятельство, что при контроле не обыскиваются пассажирки в никабах. Российские эксперты объяснили, что египетская сторона не выходит на нормальный контакт и не приглашает россиян для того, чтобы был совершен новый этап инспекции.В складывающихся сегодня условиях Россия попросту не может закрыть глаза на очевидные огрехи в вопросах безопасности, ежели речь идет о египетских аэропортах, которые ранее неоднократно становились объектом нападок со стороны террористов.Запуск авиасообщения неоднократно откладывался, поскольку Каир, по утверждению российской стороны, "не демонстрировал готовности" к сотрудничеству. Как выясняется, последние проверки безопасности выявили много недочетов в системе контроля допуска в "стерильную зону" аэропортов.На сегодняшний день можно констатировать, что египетская сторона не устранила недочеты, "претензии были восприняты как излишние, чрезмерные".Напомним, Россия приняла решение отказаться от авиационных перевозок в Египет сразу после того, как Синайском полуострове потерпел крушение лайнер "Airbus A321", на котором сработало взрывное устройство. Это случилось в конце 2015 года. Самолет с гражданами России направлялся из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Вскоре атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", деятельность которой запрещена в РФ.

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