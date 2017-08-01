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Творожная запеканка: рецепт вкусной запеканки, что нужно


Творожная запеканка: рецепт вкусной запеканки, что нужно
Рецепт вкусной творожной запеканки, испеченной в духовке, необычайно прост, стандартен и его легко запомнить.

Полезный и вкусный завтрак для ребенка - запеканка творожная. Рецепт поможет, если вам не так просто накормить малыша таким необходимым для него творогом. От кусочка нежной запеканки творожной он вряд ли откажется. Примечательно, что это затрагивает не только взрослых, но еще и детей. По этой уже одной причине стоит попробовать данный рецепт.

Представим вашему вниманию простой рецепт творожной запеканки, с помощью которого вы сможете быстро приготовить очень вкусное блюдо на каждый день.

Рецепт творожной запеканки

Ингредиенты:

✓ 250 г творога
✓ 1 ст. ложка сахара
✓ 0.5 чайной ложки соли
✓ 2 яйца взбить
✓ 2 ст. ложки манной крупы
✓ 0.5 стакана молока

Приготовление:

Манку с молоком смешать и дать постоять минут 10, чтобы крупа набухла. Взбить яйца с сахаром, добавить творог, соль и набухшую манку. Все перемешать и вылить в форму, смазанную маргарином и посыпанную сухарями или манной крупой (чтобы не прилипало) Запекать в разогретой духовке при мощности 200 градусов минут 40, духовку не открывать, а то запеканка опустится.

Приятного аппетита!


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260954-news.html
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