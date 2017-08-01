"Цезарь", салат классический: рецепт пошаговый приготовления вкусного салата





Листья салата, тертый пармезан, румяные гренки, яйцо и вустерский соус. Вот незамысловатый рецепт блюда, который для американцев и европейцев то же самое, что для нас салат "Оливье". Речь идет о национальном американском салате "Цезарь", которому уже более 80 лет.Салат с "историческим" названием не имеет никакого отношения к римским императорам, как можно было бы подумать. Придумал его и окрестил так во времена американского "сухого закона" некто Цезарь Кардини (Caesar Cardini, 1896-1956), американец итальянского происхождения.В свежем материале представляем вашему вниманию классический вариант салата "Цезарь", который понравится многим.✓ Листья салата романо✓ 100 г пармезана✓ 2 куриных грудки✓ 250 г белого хлеба✓ 3 зубчика чеснока✓ 1 куриное яйцо✓ 5 помидорок черри✓ 1 ч. ложка зернистой горчицы✓150 мл оливкового масла✓ 2 ст. ложки белого винного соуса✓ 1 щепотка соли✓ Черный перец (по вкусу)1. Порезать хлеб крупными кубиками, выложить на разогретую сковородку, сбрызнуть оливковым маслом, бросить пару зубчиков раздавленного чеснока для запаха. Жарить на среднем огне, чтобы сухари не подгорели.2. Помыть куриное филе для салата Цезарь. Высушить бумажным полотенцем. Приправить солью черным перцем. Поджарить на раскаленной сковороде до золотистого цвета, но ни в коем случае не пережарить, чтобы мясо не пересохло. Снять с огня и слегка надрезать поперек на несколько кусочков.3. Приготовить соус: взбить в блендере 1 яйцо, 1 зубчик чеснока, горчицу, оливковое масло, уксус, соль и черный молотый перец.4. Хорошенько помыть и не забыть высушить листья романо. Порвать их руками и положить в посудину для салата. На салатные листья выложить курицу для салата Цезарь, полить соусом, вперемешку выложить сухарики и нарезанный тонкими пластами пармезан. И дополнить салат Цезарь помидорами черри.

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