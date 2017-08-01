Гороскоп на сегодня, 1 августа, для всех знаков Зодиака





С помощью актуального гороскопа люди привыкли узнавать свое будущее. Так, гороскоп на сегодняшний день на основе "показаний звезд" рассказывает о следующем: звезды советуют Скорпионам побыстрее решить старые проблемы. Водолеям не нужно отказываться от помощи, которую предложит близкий друг. Львам же будет сложно справиться со скверным настроением.В этот день не переусердствуйте с требованиями в отношении партнеров и подчиненных. Свои обязанности не перекладывайте на чужие плечи.Звезды предсказывают Тельцу великолепный день - солнце на улице и в душе. Единственное, что может омрачить настроение, это неожиданный звонок от другаВам будет сложно вести размеренный образ жизни. Вероятно, вам все наскучит, и вы, стремясь к активной и интересной жизни, отправитесь в путешествие.Ваш энергетический потенциал сейчас не слишком высок. Старайтесь правильно питаться, побольше спать, проводить время на свежем воздухе, а также в компании приятных людей.Льву будет сложно справиться со своим скверным настроением, но сделать это нужно оперативно. Если вы не хотите рассориться с окружающими и прослыть деспотом.Это день воина, он связан с борьбой, напором, агрессией. Самый лучший день для занятий боевыми искусствами. Но при этом велика вероятность травматизма.День вряд ли окажется значимым. Не торопитесь проявлять инициативу. Постарайтесь заняться делами, которые вам приятны.Звезды советуют Скорпиону срочно решать старые проблемы, особенно, если они тяготят развитие новых дел. Не позволяйте себе лениться и быть легкомысленным, иначе угодите в неприятную историю.Начало дня будет достаточно спокойным, так как общественно-политическая жизнь останется довольно стабильной. Однако уже в начале второй половины дня появятся тенденции к переменам в отношениях между людьми.Повысится вероятность разногласий, к которым может привести как ваша собственная неуступчивость, так и чужая опрометчивость. Для вас наступило неподходящее время для заключения соглашений, поиска понимания и сочувствия окружающих.Водолею не стоит отказываться от материальной помощи, которую предлагает друг. Если ваше положение не безоблачное, то эти деньги будут кстати.В этом месяце у вас может войти в привычку плотно поесть, особенно перед сном. Возможно, для вас будет неприятным предупреждением то, что привычка есть перед сном вредна для здоровья.

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