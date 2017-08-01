С 1 августа пенсия для работающих пенсионеров: новости о повышении, на сколько будет индексация





Сегодняшний день, 1 августа, является особенным для работающих пенсионеров. Дело в том, что на него запланирована небольшая прибавка к их пенсиям. Конечно же, в нынешних непростых экономических реалиях рассуждать о существенном повышении пенсий не стоит, но сам факт уже внушает оптимизм.В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, размер прибавки в августе в каждом случае индивидуален и зависит от периода работы и суммы страховых взносов, поступивших от работодателей в Пенсионный фонд.Пенсионный Фонд рассказал населению, что в августе пенсии работающих пенсионеров повысятся после автоматической корректировки. Чтобы этот процесс произошел, не нужно лично приходить в отделение Пенсионного Фонда, не потребуется писать заявление. Все происходит в автоматическом режиме.Впрочем, августовская индексация коснется не всех пенсионеров, а лишь тех, кто получает страховые выплаты по старости или по инвалидности и за кого работодатели в прошлом году уплачивали страховые взносы. Размер надбавки будет рассчитываться, исходя из размера прошлогодней заработной платы пенсионера, а также от имеющейся суммы пенсионных баллов.Максимальная добавка к пенсии составит 235,74 рублей. Кстати, в 2016 году, по информации ПФР, августовскую прибавку к пенсии получили 12,9 млн. работающих пенсионеров.В обозримом будущем порядка 10 миллионов работающих пенсионеров будут получать пенсии без регулярных надбавок. Но надежда на возвращение индексации у них все-таки остается.Сразу два комитета Госдумы рекомендовали правительству вернуть приостановленную до 2019 года ежегодную индексацию пенсий работающим пенсионерам.Согласно графику выплата пенсий будет производиться отделениями почтовой связи с 3 по 24 августа. В кредитные организации перечисление средств будет осуществлено в установленные договором сроки.

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