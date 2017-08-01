Какой сегодня праздник: 1 августа отмечается несколько праздников в России, какой праздник по церковному календарю сегодня





Многим россиянам хочется поскорее узнать, какой сегодня отмечается праздник. Ведь в нашей стране принято отмечать огромное количество праздничных дат, за которыми стоят как исторические события, так и профессиональные праздники.Сегодняшний день в этом отношении является насыщенным. В частности, на 1 августа приходится День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. В церковном календаре также "красная" дата, а именно: Обретение мощей преподобного Серафима Саровского. Что касается народного праздника, то и таковой имеется сегодня: Макринин день, Мокрины.Война 1914 года является одной из самых кровопролитных, унесших миллионы жизней. В конфликт были втянуты 38 независимых государств из 59: не только Европа, но и Африка, Дальний и Ближний Восток. Мир разделился на 2 стороны: войска Антанты (34 государства, включая Россию) и Центральной державы (Германия, Турция, Австро-Венгрия и Болгария). Причиной сражения послужили скачки в экономическом развитии стран и противостояние мировых держав. Около 11 миллионов убитых воинов и 22 миллиона раненных – таков итог Первой мировой войны. В России установлена памятная дата в честь жертв данного конфликта.Воины, павшие в Великой войне, были незаслуженно забыты. Поэтому летом 2012 года, по инициативе члена Совета Федерации А.И. Лисицина, внесено предложение о дополнении закона «О днях воинской славы и памятных датах России» новым событием. 26 декабря 2012 г. Совет Федерации утвердил данное предложение. Спустя 4 дня, 30 числа, президентом РФ В.В.Путиным был подписан закон № 285-ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», который закрепил 1 августа ежегодной датой празднования Дня памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне.В самом начале последнего летнего месяца 2017 года все жители Российской Федерации вспоминают воинов, павших в Великой войне.28 июня 1914 года был убит наследник австро-венгерского престола Ф. Фердинанд. Эта дата стала точкой отсчета в мировом вооруженном конфликте. Находясь под влиянием Германии, Австро-Венгрия предъявила Сербии заранее невыполнимые требования и 28 июля объявила ей войну. Россия, являясь союзником Сербии, сообщила о мобилизации и, проигнорировав германский ультиматум, вступила в конфликт. Вскоре в войну были втянуты Франция, Великобритания и другие государства. Германия наступала на Западном фронте и двигалась к Парижу, но в результате продвижения войск России в Восточной Пруссии ей пришлось изменить свои планы.Осенью 1914 г. армия Австро-Венгрии потерпела поражение в Галиции, а вскоре и турецкие войска были разбиты в Закавказье. 1915 стал годом потерь для России. Российской армии пришлось оставить Галицию, часть Прибалтики и Польшу. Войска Центральной державы нанесли поражение Сербии. В 1916 году, когда армия Германии не смогла прорвать оборону союзников в одном из районов Франции, наступил переломный момент. Антанта перешла в наступление. На Кавказе войска России заняли Эрзурум и Трапезунд.Помимо мирового конфликта, Россия переживала итоги Февральской революции. Армия разваливалась, и союзникам пришлось активизироваться на других фронтах. В Бресте Германия заключила с Россией сепаратный договор, а 3 марта 1918 года начала продвигаться вглубь Западного фронта. Войска Центральной державы были уничтожены Антантой после ликвидации германского прорыва.1 августа 1903 г. состоялась канонизация преп. Серафима Саровского, через 70 лет после его кончины. В день рождения святого с великим торжеством были открыты его мощи и помещены в приготовленную раку. Это долгожданное событие сопровождалось многими чудесными исцелениями больных, в большом количестве прибывших в Саров.После блаженной кончины старца в 1833 году память о нем бережно сохранялась в верующем народе. Рассказы и предания о его жизни и духовных подвигах сохранили для нас сестры Дивеевской обители, а также пламенный его почитатель Н. А. Мотовилов, записавший беседу с великим старцем о стяжании Святого Духа как главной цели христианской жизни.Духовный путь преподобного Серафима отмечен большой скромностью, присущей русским святым. С детства избранный Богом, саровский подвижник без колебаний и сомнений восходит от силы в силу в своем стремлении к духовному совершенству. Восемь лет послушнических трудов и восемь лет храмового служения в сане иеродиакона и иеромонаха, пустынножительство и столпничество, затвор и безмолвие сменяют друг друга и венчаются старчеством. Подвиги, далеко превосходящие естественные человеческие возможности (например, молитва на камне в течение тысячи дней и ночей), гармонично и просто входят в жизнь святого.Тайна живого молитвенного общения определяет духовное наследие преподобного Серафима, но он оставил Церкви еще одно богатство — краткие, но прекрасные наставления, записанные отчасти им самим, а отчасти слышавшими их. Незадолго до прославления святого была найдена и в 1903 году напечатана «Беседа преподобного Серафима Саровского о цели христианской жизни», состоявшаяся в конце ноября 1831 г., за год с небольшим до его преставления. Беседа эта явилась самым драгоценным вкладом подвижника в сокровищницу русского святоотеческого учения. Кроме учения о сущности христианской жизни, в ней содержится новое изъяснение многих важнейших мест Священного Писания.Прославление угодника Божия стало одним из великих и радостных событий, потому что сильна молитва его пред Престолом Всевышнего. Особенно ждали прославления преподобного Серафима дивеевские сестры. В Дивееве блаженная Параскева Ивановна (Паша Саровская) настойчиво говорила архимандриту (впоследствии митрополиту и священномученику Серафиму) Л. М. Чичагову: «Подавай прошение Государю, чтобы нам мощи открывали».Чичагов написал замечательную «Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря», где большое место уделено жизни и посмертным чудесам батюшки Серафима. «Летопись» прочитала Царская семья, в которой давно чтилась память преподобного. И государь Николай II, разделяя веру народную в святость старца Серафима, поднял вопрос о его канонизации. Но среди его единомышленниов оказались только обер-прокурор Саблер и митрополит Санкт-Петербургский Антоний (Вадковский), а сопротивление было очень велико. Но сила любви и веры народной, горячие молитвы дивеевских сестер и почитателей преподобного победили все преткновения и разногласия.В 1895 году преосвященный владыка тамбовский представил в Святейший Синод произведенное особой комиссией расследование о чудесных знамениях и исцелениях, явленных по молитвам отца Серафима с верой просившим его помощи. Расследование это, начатое комиссией 3 февраля 1892 года, окончено было в августе 1894 года и производилось в 28 епархиях Европейской России и Сибири. Накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы в августе 1902 года комиссией во главе с митрополитом Московским Владимиром (Богоявленским) было осуществлено предварительное освидетельствование мощей преподобного Серафима. 29 января 1903 года Священный Синод подготовил решение о канонизации иеромонаха Серафима.Торжественное прославление преподобного Серафима Саровского состоялось 19 июля/1 августа 1903 г. В Сарове в тот день собралось не менее трехсот тысяч человек. 16/29 июля 1903 г. в храмах Саровской пустыни были совершены заупокойные всенощные бдения — парастасы — о приснопамятном иеромонахе Серафиме. 17/30 июля был совершен грандиозный крестный ход из Дивеевского монастыря в Саровскую пустынь.В 2 часа ночи раздался торжественный звон, и после краткого молебна крестный ход начал свое шествие. Шли хоругвеносцы из самых разных мест: сергиевопосадские, муромские, клинские, рязанские, тульские, ростовские, суздальские, владимирские, московские, нижегородские, арзамасские. Каждая группа несла ценные, дорогие хоругви с изображением местночтимых святых. Дивеевские сестры несли чудотворную икону Божией Матери «Умиление». За ними следовало многочисленное духовенство. Всю дорогу участники крестного хода исполняли канон Богоматери и священные песнопения. В часовнях, находившихся по пути, были совершены краткие литии. Картина была в высшей степени величественная.Навстречу крестному ходу из Дивеева выступил еще один крестный ход — саровский — во главе с епископом Тамбовским Иннокентием. Когда они встретились, преосвященный Иннокентий осенил на четыре стороны народ чудотворной иконой Божией Матери «Умиление» при пении «Пресвятая Богородице, спаси нас». Объединенный крестный ход при торжественном колокольном звоне направился в Саровскую пустынь.17/30 июля в обитель прибыл Государь Император с семьей и свитой. А вечером следующего дня началось всенощное бдение, имеющее особенное значение, — это первая церковная служба, на которой преподобный Серафим стал прославляться в лике святых. При пении литийных стихир из Успенского собора направился крестный ход к церкви преподобных Зосимы и Савватия Соловецких, где находился гроб преподобного Серафима. Гроб поставили на носилки, которые взяли Государь Император, Великие князья, митрополит и архиереи. Шествие направилось к Успенскому собору, возле которого были произнесены литийные ектеньи. Затем гроб установили посередине храма. Всенощная продолжалась. Настало время полиелея. Запели «Хвалите Имя Господне». Все присутствовавшие зажгли свечи. Митрополит, архиереи и все духовенство сделали троекратные земные поклоны. Затем митрополит Антоний открыл гроб, все бывшие в церкви опустились на колени. Наступила минута прославления преподобного Серафима. Торжественно и трогательно, потрясая душу, зазвучало величание «Ублажаем тя, преподобне отче Серафиме».После чтения Евангелия митрополит и архиереи прикладывались к святым мощам. Далее прикладывались Их Императорские Величества, Великие князья и духовенство. Государь Николай Александрович преклонил колени перед новым заступником Земли Русской — преподобным Серафимом.На следующий день была совершена Божественная литургия. На малом входе с Евангелием святые мощи обнесли вокруг престола и положили в уготованную раку. По окончании Литургии был совершен праздничный крестный ход со святыми мощами вокруг монастырских храмов. Народ живой стеной стоял по пути хода, так что, выйдя из храма, участники торжества попадали воистину в другой храм.Торжеств, подобных Серафимовым, Россия не помнит. Люди плакали от радости, видя, как Государь, Великие князья несут на своих плечах мощи дивного угодника Божия. По возвращении крестного хода молящиеся преклонили колена, и митрополит Антоний прочитал молитву преподобному Серафиму. Служба закончилась, но молебное пение не прекращалось и ночью. Один из современников так описывал эти события: «Из разных мест доносилось пение — то кружки богомольцев пели церковные песнопения. Не видя в темноте поющих, можно было подумать, что звуки несутся с самого неба. Минула полночь, а пение не умолкало…»Саровские торжества — незабываемые дни для всех участников, дни, оставившие неизгладимый след в душе народной. Многие обрели веру, нашли утешение в скорбях, разрешение тяжелых недоумений и сомнений духа, указание доброго, истинного пути, ибо теплого молитвенника, великого предстателя и дивного чудотворца явил Господь людям Своим — преподобного Серафима Саровского. С этого времени, уже на протяжении более чем столетия, преподобный Серафим прославляется и ублажается Церковью в лике святых Божиих, а его святые мощи открыты для всенародного поклонения.День, когда вспоминают преподобную Макрину Каппадокийскую, жизнь которой пришлась на 4 век. Она была старшей из десяти детей в благочестивой семье, рядом с ней росли и будущий святитель Василий Великий, и будущий Григорий Нисский.Едва достигнув подходящего возраста, Макрина и ее мать Емилия приняли иночество, причем обет девства был дан Макриной еще в юном возрасте.В возведенной ими обители на берегу реки Ирисы они жили сперва одни, а затем в обществе других женщин, решивших отдать себя служению Богу, причем многие среди них происходили из знатных семейств.Как говорят, Макрина была столь чиста духом, что, когда ей случилось заболеть, не открыла своего тела перед врачом, и вместе лечения просила Бога исцелить ее, что не только было исполнено, но и в награду за благочестие преподобная получила дар творить чудеса.Имя святой со временем изменилось на Руси до Мокрины, возможно, потому, что погода в эту пору таковой обычно и бывала, да и предвещала скорые осенние дожди, о которых говаривали: «Макрина мокра — и осень мокра». Однако ненастье это становилось добрым знаком урожайного года следующего: «Коли на Макрины дождь, уродится рожь», зато вскоре можно было ждать обильных орехов.Коли в этот день ненастье - именинникам следовало сидеть по избам и на улицах не показываться, а то, считали, может затопить и округу, и весь мир.Бывало и сухо этими днями, потому следовало ненастье призывать – совершать «мокрины». С этой целью приходили к девушке, чьи именины приходился на первый августовский день, просили помочь и нарекали Мокриной.Одевшись в нарядный сарафан, принимала она от баб хлебные колосья и несла их к реке, чтобы текущая вода донесла дар до небес, и молила дождь не медлить, напитать землю.К Макрине летние хлопоты завершались, подходила пора забот предзимних: «Макрина снаряжает осень, а Анна - зиму». (7 августа – Анны день).Знали люди по опыту: с Макринина дня людей и скотину перестанут донимать оводы. А тут с осин починал облетать пух – верный знак, что пора отправляться собирать под ними грибы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260923-news.html