В Петербурге в июне продажи автомобилей возросли на 22%

Согласно статистических данных за шесть месяцев 2017 года было продано 62 187 экземпляров легковых автомобилей. За июнь месяц количество продаж достигло 12 867 авто. Стоит отметить, что оба показателя являются рекордными для авторынка данного региона. В последний раз такой рост продаж был зафиксирован в декабре 2014 года.Также специалисты выделили Топ-15 самых популярных марок автомобилей, среди них лидером является Hyundai – за месяц было продано 1651 экземпляров, а вот Nissan и Mercedes-Benz наоборот сдали свои позиции.Ранее эксперты опубликовали информацию о том, что продажа автомобилей китайского производства увеличилась на 11% за июнь текущего года.

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