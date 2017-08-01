Авторизация
 
  • 03:04 – Lifan осенью привезет в Россию 7-местный кроссовер MyWay 
  • 03:04 – Пьяных пассажиров сняли с рейса в Пулково 
  • 02:41 – Ляшко предложил отозвать посла США в Киеве 
  • 02:41 – Нетребко возмутилась цифрами Forbes о ее заработке 


В Петербурге в июне продажи автомобилей возросли на 22%

В Петербурге в июне продажи автомобилей возросли на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Что касается общего роста показателя продаж, то за последние полгода он увеличился на 9%.



Согласно статистических данных за шесть месяцев 2017 года было продано 62 187 экземпляров легковых автомобилей. За июнь месяц количество продаж достигло 12 867 авто. Стоит отметить, что оба показателя являются рекордными для авторынка данного региона. В последний раз такой рост продаж был зафиксирован в декабре 2014 года.
Также специалисты выделили Топ-15 самых популярных марок автомобилей, среди них лидером является Hyundai – за месяц было продано 1651 экземпляров, а вот Nissan и Mercedes-Benz наоборот сдали свои позиции.
Ранее эксперты опубликовали информацию о том, что продажа автомобилей китайского производства увеличилась на 11% за июнь текущего года.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260877-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
68.6514
+0.00%
80.5590
+0.25%
1.1430
-0.86%
0.2099
-0.19%