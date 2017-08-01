В Екатеринбурге вынесли три мешка смартфонов из салона электроники

В Екатеринбурге полиция зафиксировала преступление, связанное с проникновением в один из салонов электроники. Неизвестные лица вынесли из магазина три мешка смартфонов, общая сумма нанесенного ущерба находится на уровне 1,5 млн рублей.
Видеокамеры наблюдения запечатлели преступление, совершенное в Екатеринбурге, в одном из салонов по продаже устройств сотовой связи. Запись демонстрирует процесс ограбления магазина. Представители охраны салона сообщили, что судя по тактике поведения, речь идёт о молодых людях, не имеющих достаточного опыта. Особо отмечено, что в полицию о совершенном уголовном преступлении сообщили прохожие, увидевшие неизвестных в масках, выходивших из салона электроники. Очевидцы отметили, что один из мешков порвался и часть товара рассыпалась на асфальте. Проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и передаче материалов в региональной СУ СКР.
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