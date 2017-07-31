День Независимости: Кабмин устроит украинцам "фестиваль выходных"





В частности, Кабмин предложил добавить к выходным дням пятницу, 25 августа. А значит "марафон выходного дня" может стартовать в стране начиная с 24 и по 28 августа. Об этом сообщает Joinfo.ua.

Также отметим, что за выходной 25 августа придется отрабатывать. С этой целью в правительстве предлагают провести рабочий день в субботу, 19 августа.

Украинцев ждет сразу девять выходных дней





Таким образом, в августе украинцев ждет сразу девять выходных дней.

Стоит отметить, что решение Кабмина не затрагивает органы Пенсионного фонда, "Укрпошти", Госказначейства, а также банковские учреждения.

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