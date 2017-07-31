Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии: размер прибавки, последние новости сейчас





Работающие пенсионеры, которых с недавнего времени оставили без регулярных надбавок к пенсии, живо интересуются вопросом о своем дальнейшем будущем. В частности, людей волнует вопрос о том, когда и на сколько их пенсии будут проиндексированы.Свежие новости свидетельствуют о том, что в августе 2017 года все работающие пенсионеры получат небольшую прибавку к своей пенсии. Ежели говорить конкретнее, то их пенсии поднимутся в связи с проведением ежегодной августовской корректировки размеров страховой пенсии для работающих пенсионеров.Огромной прослойкой населения нашей страны являются работающие пенсионеры. Они с недавнего времени оказались в патовой ситуации. Дело в том, что власти приняли решение отменить для них регулярную индексацию пенсий. Конечно же, это решение было воспринято работающими пенсионерами очень болезненно. Люди по-прежнему не понимают, для чего нужно было лишать их регулярных надбавок, тогда как в расходах бюджета остаются заметные потери средств по совершенно не аргументированным статьям.Что будет дальше с работающими пенсионерами и не лишат ли их вообще пенсий - вопрос риторический. Он остается открытым, так как власти предпочитают не забегать слишком далеко в вопросах прогнозирования развития экономической ситуации в РФ.Однако забегая в краткосрочную перспективу можно констатировать, что в бюджете все-таки нашлись деньги на небольшую индексацию, а именно перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Повышение состоится 1 августа 2017 года. Индексация будет носить беззаявительный характер, что означает отсутствие необходимости пенсионеру идти в свой Пенсионный фонд и писать заявление.Корректировка коснется только тех пенсионеров, которые работали в течение 2016 года и получали официальную зарплату. Соответственно с этой зарплаты отчислялись платежи в Пенсионный фонд РФ. Максимальная добавка к пенсии составит 235,74 рублей. Кстати, в 2016 году, по информации ПФР, августовскую прибавку к пенсии получили 12,9 млн. работающих пенсионеров.Размер корректировки будет зависеть от зарплаты работающего пенсионера в 2016 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260740-news.html