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Ростовская чиновница отказалась от борьбы за титул «Миссис Вселенная»

Ростовская чиновница из областного правительства отказалась от борьбы за титул «Миссис Вселенная». По словам потенциальной участницы, она не сможет надолго оставить семью.



Помощница министра информационных технологий Ростовской области заявила, что не может ради титула жертвовать карьерой и семьей и отказалась от борьбы за лидерство в конкурсе «Миссис Вселенная». По словам дончанки, для продолжения соревнования ей необходимо переехать в Москву и оставить семью, она на это не готова. Чиновница добавила, что в России есть немало достойных претенденток на участие в конкурсе, и она готова держать за них кулачки, а у нее сын идет во второй класс, и она не может надолго исчезнуть из его жизни.

Ранее Актуальные новости сообщали что ростовчанку пригласили побороться за почетное звание «Миссис Вселенная».


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