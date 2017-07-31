Ростовская чиновница отказалась от борьбы за титул «Миссис Вселенная»

Помощница министра информационных технологий Ростовской области заявила, что не может ради титула жертвовать карьерой и семьей и отказалась от борьбы за лидерство в конкурсе «Миссис Вселенная». По словам дончанки, для продолжения соревнования ей необходимо переехать в Москву и оставить семью, она на это не готова. Чиновница добавила, что в России есть немало достойных претенденток на участие в конкурсе, и она готова держать за них кулачки, а у нее сын идет во второй класс, и она не может надолго исчезнуть из его жизни.Ранее Актуальные новости сообщали что ростовчанку пригласили побороться за почетное звание «Миссис Вселенная».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260732-news.html