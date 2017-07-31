Салат "Цезарь" с сухариками и курицей: рецепт классический

С помощью салата "Цезарь" можно в довольно сжатые сроки изрядно разнообразить стол. В наше время этот салат готовится не только по праздничным поводам, но еще и в будние дни.
Все ингредиенты, которые вы привыкли видеть в салате "Цезарь" помимо перечисленных ниже, добавлять не обязательно. Простой "Цезарь" с курицей имеет полноценный вкус и аромат, многие считают, что добавление яиц и прочих продуктов лишь нарушает гармонию.
Предлагаем вашему вниманию один из рецептов, чтобы приготовить столь знаменитый салат, как "Цезарь".Что нам потребуется:
80 гр - Салат Ромэн
20 гр - Чесночные гренки
25 гр - Сыр Пармезан
50 гр - Куриная грудка
50 гр - Соус Цезарь
Соль, перец по вкусуСпособ приготовления:
Куриную грудку промыть и обсушить. Затем куриную грудку посолить, поперчить и выложить в глубокую тарелку с растительным маслом, мелко рубленным чесноком, листиками розмарина. Мариновать 30 минут. Затем куриную грудку обжарить и порезать на тонкие пластины.
Листья салата Ромэн тщательно промыть и просушить. Затем листья салата Ромэн порвать руками на небольшие фрагменты удалив сердцевины листьев.
Из белого пшеничного хлеба сделать чесночные гренки. Нарезать хлеб ровными кубиками, удалив корочку. Хлебные кубики посолить, сдобрить натертым чесноком и растительным маслом. Затем хлебные кубики подсушить в духовке, до появления золотистого цвета.
Листья салата Ромэн заправить соусом Цезарь, добавить гренки, натертый сыр Пармезан. Как приготовить соус Цезарь, узнайте из рецепта другого блюда. Аккуратно перемешать и выложить на тарелку. Украсить обжаренными кусочками куриной грудки, ломтиками сыра Пармезан и чесночными гренками.
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