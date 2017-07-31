Салат "Цезарь" с сухариками и курицей: рецепт классический





С помощью салата "Цезарь" можно в довольно сжатые сроки изрядно разнообразить стол. В наше время этот салат готовится не только по праздничным поводам, но еще и в будние дни.Все ингредиенты, которые вы привыкли видеть в салате "Цезарь" помимо перечисленных ниже, добавлять не обязательно. Простой "Цезарь" с курицей имеет полноценный вкус и аромат, многие считают, что добавление яиц и прочих продуктов лишь нарушает гармонию.Предлагаем вашему вниманию один из рецептов, чтобы приготовить столь знаменитый салат, как "Цезарь".80 гр - Салат Ромэн20 гр - Чесночные гренки25 гр - Сыр Пармезан50 гр - Куриная грудка50 гр - Соус ЦезарьСоль, перец по вкусуКуриную грудку промыть и обсушить. Затем куриную грудку посолить, поперчить и выложить в глубокую тарелку с растительным маслом, мелко рубленным чесноком, листиками розмарина. Мариновать 30 минут. Затем куриную грудку обжарить и порезать на тонкие пластины.Листья салата Ромэн тщательно промыть и просушить. Затем листья салата Ромэн порвать руками на небольшие фрагменты удалив сердцевины листьев.Из белого пшеничного хлеба сделать чесночные гренки. Нарезать хлеб ровными кубиками, удалив корочку. Хлебные кубики посолить, сдобрить натертым чесноком и растительным маслом. Затем хлебные кубики подсушить в духовке, до появления золотистого цвета.Листья салата Ромэн заправить соусом Цезарь, добавить гренки, натертый сыр Пармезан. Как приготовить соус Цезарь, узнайте из рецепта другого блюда. Аккуратно перемешать и выложить на тарелку. Украсить обжаренными кусочками куриной грудки, ломтиками сыра Пармезан и чесночными гренками.

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