Авторизация
 
  • 20:07 – Анастасия Костенко шокировала поклонников кадрами из новой фотосессии 
  • 20:07 – Перед отпуском чиновникам в НАО выдали двойную зарплату 
  • 20:07 – Путин утвердил закон против нелегального распространения sim-карт 
  • 20:07 – В Подмосковье пенсионер привязал подростков к столбу 


В Башкирии бывшего сотрудника военкомата обвиняют во взяточничестве

В Башкирии бывшего сотрудника военкомата обвиняют во взяточничестве. Против 45-летнего мужчины заведено уголовное дело.



В ходе следствия стало известно, что в мае 2015 года от призывника он получил сумму в 180 тысяч рублей, а позже 110 тысяч он должен был передать высшим должностным лицам военкомата для того, чтобы они выдали документ о непригодности парня к воинской службе. Остальная часть суммы должна была достаться 45-летнему сотруднику.
Во время передачи денежных средств мужчина был пойман с поличным. В ближайшее время следствие закончиться и дело будет направлено в суд.
Месяцем ранее в Башкирии был задержан заместитель главного врача, который требовал от роженицы взятку в размере 15 тысяч рублей за «комфортные роды».


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260690-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
68.6514
+0.00%
80.5590
+0.25%
1.1430
-0.86%
0.2099
-0.19%