В Башкирии бывшего сотрудника военкомата обвиняют во взяточничестве

В ходе следствия стало известно, что в мае 2015 года от призывника он получил сумму в 180 тысяч рублей, а позже 110 тысяч он должен был передать высшим должностным лицам военкомата для того, чтобы они выдали документ о непригодности парня к воинской службе. Остальная часть суммы должна была достаться 45-летнему сотруднику.Во время передачи денежных средств мужчина был пойман с поличным. В ближайшее время следствие закончиться и дело будет направлено в суд.Месяцем ранее в Башкирии был задержан заместитель главного врача, который требовал от роженицы взятку в размере 15 тысяч рублей за «комфортные роды».

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