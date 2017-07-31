В Башкирии бывшего сотрудника военкомата обвиняют во взяточничестве. Против 45-летнего мужчины заведено уголовное дело.
В ходе следствия стало известно, что в мае 2015 года от призывника он получил сумму в 180 тысяч рублей, а позже 110 тысяч он должен был передать высшим должностным лицам военкомата для того, чтобы они выдали документ о непригодности парня к воинской службе. Остальная часть суммы должна была достаться 45-летнему сотруднику. Во время передачи денежных средств мужчина был пойман с поличным. В ближайшее время следствие закончиться и дело будет направлено в суд. Месяцем ранее в Башкирии был задержан заместитель главного врача, который требовал от роженицы взятку в размере 15 тысяч рублей за «комфортные роды».
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260690-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.