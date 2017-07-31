Сколько выходных дней в августе будет у украинцев – распоряжение Кабмина





Кабинет Министров Украины выдал новое распоряжение, согласно которому украинцы будут иметь 10 выходных дней в августе, передает Joinfo.ua, ссылаясь на Украинские новости.

Ранее мы сообщали о том, что Петр Порошенко подписал важный для населения закон, обязывающий всех украинцев установить счетчики на воду и тепло.

4 выходных дня подряд

В августе украинцы будут отдыхать 10 дней, а работать 21. В частности, большее количество выходных обусловлено празднованием 26-й годовщины независимости Украины, которая приходится на четверг, 24 августа.

Также согласно распоряжению Кабинета министров "О переносе рабочих дней в 2017 году", 25 августа, пятница, тоже будет выходным, но его нужно отработать 19-го августа. Так же будет перенесен и банковский день с 25 августа на 19.







Дни работы системы электронных платежей Национального банка переносятся с пятницы 25 августа на субботу 19 августа.

"Банки должны организовать работу по своевременной выплате пенсий, социальных выплат, других денежных выплат и обеспечить в эти дни бесперебойную работу банкоматов, обменных пунктов и организовать подкрепление их наличными различных номиналов", - заявили в НБУ.

Журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт напоминает, президент Украины принял закон, защищающий права лиц с инвалидностью.

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