Авторизация
 
  • 20:07 – Анастасия Костенко шокировала поклонников кадрами из новой фотосессии 
  • 20:07 – Перед отпуском чиновникам в НАО выдали двойную зарплату 
  • 20:07 – Путин утвердил закон против нелегального распространения sim-карт 
  • 20:07 – В Подмосковье пенсионер привязал подростков к столбу 


Сколько выходных дней в августе будет у украинцев – распоряжение Кабмина


Сколько выходных дней в августе будет у украинцев – распоряжение Кабмина

Кабинет Министров Украины выдал новое распоряжение, согласно которому украинцы будут иметь 10 выходных дней в августе, передает Joinfo.ua, ссылаясь на Украинские новости.


Ранее мы сообщали о том, что Петр Порошенко подписал важный для населения закон, обязывающий всех украинцев установить счетчики на воду и тепло.


4 выходных дня подряд


В августе украинцы будут отдыхать 10 дней, а работать 21. В частности, большее количество выходных обусловлено празднованием 26-й годовщины независимости Украины, которая приходится на четверг, 24 августа.


Также согласно распоряжению Кабинета министров "О переносе рабочих дней в 2017 году", 25 августа, пятница, тоже будет выходным, но его нужно отработать 19-го августа. Так же будет перенесен и банковский день с 25 августа на 19.



Сколько выходных дней в августе будет у украинцев – распоряжение Кабмина

Дни работы системы электронных платежей Национального банка переносятся с пятницы 25 августа на субботу 19 августа.


"Банки должны организовать работу по своевременной выплате пенсий, социальных выплат, других денежных выплат и обеспечить в эти дни бесперебойную работу банкоматов, обменных пунктов и организовать подкрепление их наличными различных номиналов", - заявили в НБУ.


Журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт напоминает, президент Украины принял закон, защищающий права лиц с инвалидностью.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260671-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
68.6514
+0.00%
80.5590
+0.25%
1.1430
-0.86%
0.2099
-0.19%