Свежие новости о материнском капитале: изменения в 2017 году, размер на сегодня





О материнском капитале в последнее время ведутся рассуждения в контексте того, что программа может быть свернута. Впрочем, власти поспешили ее продлить до 2020 года, пусть и с некоторыми ограничениями.На текущий момент времени по сертификату можно получить 453 026 рубля. Эта сумма не изменилась с 2015 года. Не так давно была последний раз проведенная индексация по этой выплате. На данный день программа заморожена в отношении индексации. На 2017 год изменения в сумме по сертификату и индексацию проводить не будут.Изначально объем семейного капитала составлял 250 тысяч рублей, но за счет систематической индексации в 2015 году он вырос почти вдвое - до 453 тысяч. В последние три года индексация размера сертификата не предусмотрена.Не так давно в прессу попала информация о том, что женщинам, которые родят второго ребенка до 35 лет государство намерено оказывать дополнительную материальную поддержку. Обсуждается вариант с суммой в 250 тысяч рублей. Однако на текущий момент нельзя об этом рассуждать с уверенностью, так как инициатива прорабатывается.В заключении только напомним, что материнский капитал представляет из себя программу, которая направлена на поддержку семей, в которых родился второй и последующие дети. Использовать средства материнского капитала сейчас можно на улучшение жилищных условий, обучение ребенка, пенсионное обеспечение матери, либо же на оборудование квартиры для ребенка с ограниченными возможностями.

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