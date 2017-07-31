Оладьи на кефире: рецепт пышных оладий для дома





Пышные дрожжевые оладьи, вероятно, любят в каждой семье. Однако хозяюшки зачастую отказываются от приготовления этого блюда ввиду нехватки времени. Конечно, ведь нужно сначала замесить тесто, потом ждать, пока оно поднимется, затем - жарить.Сегодня наш сайт N4k.Ru предлагает рецепт пышных оладий на кефире, на готовку которых уйдет не более 20 минут. Обещаем, что это кулинарное блюдо оценит вся семья, а особенно дети, и вся тарелка румяных оладий "разлетится на ура"!Естественное брожение кефира и его реакция с содой обеспечит вам пышной оладушек, которая не опадает после их остывания.1. Мука - 2-2.5 ст2. Яйцо - 3 шт3. Соль - 0.5 ч.л4. Сахар - 1 ст.л5. Кефир - 0.5 л6. Сода - 0.3 ч.л7. Растительное масло - 3-4 ст.лЧтобы приготовить оладьи на кефире смешайте яйца с солью и сахаром, добавьте в них пол стакана кефира, непрерывно помешивая, постепенно всыпьте муку и замесите гладкое тесто.После этого добавьте оставшийся кефир, тщательно размешайте и всыпьте соду.Большой ложкой выложите на сковороду с кипящим растительным маслом небольшими порциями тесто и выпекайте оладьи с обеих сторон до появления румяной корочки.К столу оладьи подавайте со сметаной или медом.

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