Когда откроют Египет для отдыха россиян: последние новости на 31 июля





Свежие данные по вопросу о возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом указывают на то, что в 2017 году россияне вряд ли получат такую возможность. Связано это с большим количеством недопониманий между двумя странами в вопросах, связанных с обеспечением безопасности приезжающих в страну туристов. В частности, это проявляется в аэропортах Египта.Накануне в прессе появились данные о том, что Каир счел придирками предыдущую инспекцию из Москвы. Причиной послужило то обстоятельство, что при контроле не обыскиваются пассажирки в никабах. Российские эксперты объяснили, что египетская сторона не выходит на нормальный контакт и не приглашает россиян для того, чтобы был совершен новый этап инспекции.В складывающихся сегодня условиях Россия попросту не может закрыть глаза на очевидные огрехи в вопросах безопасности, ежели речь идет о египетских аэропортах, которые ранее неоднократно становились объектом нападок со стороны террористов.Египет долгое время отрицал прорехи в безопасности своих аэропортов, но осознав те потери, которые стране приходится нести из-за приостановки полетов из России, приступил к полномасштабной модернизации своих воздушных гавань. В итоге за кратчайшие сроки там установили новейшие системы безопасности, которые еще предстоит проверить российским специалистам.Авиасообщение с Египтом Россия прервала в ноябре 2015 года, после теракта в небе над Синаем, в котором погибли 224 российских туриста, летевшими из Шарм-Эль-Шейха в Петербург. Власти РФ требовали от Каира гарантий безопасности для туристов в воздушных гаванях и на самолетах.

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