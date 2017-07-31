В Москве за ночь выпало до четверти месячной нормы осадков‍

В соответствии с информацией ведомства, в центре Москвы по улице Балчуг зафиксирован максимум из указанного диапазона. При этом месячная норма для июля, согласно статистическим данным, составляет всего 94 мм.Рекордный по своим объемам ливень выпал над подмосковным Клином. Там в течение суток выпало 60 мм осадков. В целях ликвидации зафиксированных последствий ливней в столице мобилизовали приблизительно 350 бригад из штата ГУП «Мосводосток» - свыше 1 тысячи работников и 250 единиц спецтехники.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260591-news.html