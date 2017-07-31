Новости Украины сегодня, 31.07.2017: обзор свежих событий, новости Украины и мира за последний час, 31 июля





Обзор актуальных новостей Украины на сегодняшний день, 31 июля, указывает на большое количество происходящих событий. В частности, выделим некоторые из них: на Украине стремительно процветает торговля людьми. Украинские власти похвастались оружием из прошлого века. Николай Азаров указал на главную ошибку правительства Украины.За первое полугодие на Украине зарегистрировано 144 преступления, связанных с торговлей людьми. Для сравнения, за весь прошлый год зафиксировано 60 случаев. «Больше всего среди пострадавших женщин - 119. Также потерпевшими от действий злоумышленников стали 37 мужчин и 12 детей», - уточнили представители Национальной полиции.По статистике Министерства социальной политики Украины, в прошлом году в страну вернулись 15 женщин, ставших жертвами насилия и обмана, а правоохранительные органы сообщили о прикрытии 11 каналов торговли людьми. В качестве предпосылок для расцвета сексуального рабства эксперты ООН называют нестабильность государственных институтов власти, безработицу и унизительное положение женщин, слабость правоохранительной и судебных систем, отсутствие координации по обмену информацией между странами. В случае с Украиной к этому списку добавляются отсутствие практической защиты семейного права, коррупция, отсутствие эффективных решений проблемы проституции на законодательном уровне и в сфере правоприменения.«В настоящее время приобретают все большее распространение формы торговли людьми, не связанные с сексуальной эксплуатацией. В частности, речь идёт о так называемой трудовой эксплуатации. Жертвами такого вида преступлений чаще всего становятся мужчины трудоспособного возраста или лица с явными признаками инвалидности, без постоянного места жительства и другие малообеспеченные категории граждан», - говорится в заявлении Национальной полиции.В конце прошлого года на эту проблему обратила внимание посол США на Украине Мари Йованович. По ее словам, 90% украинцев стали жертвами трудовой эксплуатации, вместе с тем учащаются случаи сексуальной эксплуатации, и эта ситуация стала ничем иным как современным видом рабства в мире.На Украине предприятия госконцерна "Укроборонпром" представили якобы новое термобарическое оружие. Оценил очередные "новинки" украинской военной промышленности секретарь СНБО Украины Александр Турчинов на Гончаровском полигоне ВСУ, расположенном в Черниговской области.Были представлены пехотный огнемет РПО-16, который разработан НИИ химических продуктов, и гранаты РГО-27С и РГТ-27С2 от ГП "МФ "Артем". Украинские "новинки" высмеяли пользователи интернета."Враги сдадутся без огня": Турчинов показал "супероружие" Ахаха, поставили НУРСы на тележку из картона", - написал один из читателей. Сам Турчинов остался "ноу-хау" доволен. "На полигоне была проверена эффективность украинских термобарических боеприпасов. Таких практически на сегодняшний день нет на фронте. Очень неплохо себя зарекомендовал ручной реактивный огнемет РПО-16", - цитирует секретаря СНБО официальный сайт "Укроборонпром".В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков подтвердил, что все "новые" украинские разработки являются развитием советских систем вооружения. "Украинцам достались склады хранения, которые были рассчитаны на комплектование армий трех военных округой Советского Союза. Все, что можно, украинцы успели к 2014 году распродать и поэтому в Донбассе начали воевать тем, что осталось", - констатирует Леонков.Правительство Украины полностью утратило контроль над экономической ситуацией в стране, премьер-министру Владимиру Гройсману безразлично, как будет выживать народ в условиях роста цен на продукты. Об этом на своей странице в соцсети Facebook рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.Политик поделился инфографикой роста цен на продукты питания в июне, отметив, что за время его работы в правительстве, на Украине никогда не было таких скачков. По словам Азарова, приведенные в инфографике данные свидетельствуют об утрате Киевом контроля над экономической ситуацией в стране.«Это означает, что так называемое правительство полностью потеряло контроль над экономической ситуацией, Гройсману абсолютно безразлично, как будет при этом выживать простой народ», - написал Азаров.Бывший премьер Украины предположил, что в правительстве попробуют решить проблему и «снова напечатают бумажек», от чего рост цен в стране только ускорится. Вместо этого политик посоветовал Киеву «немного подучиться», изучить свой и чужой опыт и «начать думать о людях».«Нельзя же так издеваться над людьми. Когда-нибудь их терпение все-таки закончится», - предупредил Азаров.

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