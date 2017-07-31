Последние новости Сирии сегодня, 31 июля 2017: обзор карты боевых действий, оперативная сводка по Сирии на 31.07.2017





Вооруженное противостояние в Сирии продолжается изо дня в день. Военные эксперты с большим трудом берутся за прогнозирование дальнейшего развития событий в этой стране. Почти никто не может с уверенностью сказать, как повернется ситуация в тот или иной момент. Вместе с этим в глаза бросаются успехи армии Сирии в борьбе с террористическими элементами.Вооруженные силы Турции вошли в курдский самоуправляемый кантон Кобани, что на севере Сирии.Об этом сообщает курдское агентство Фират, по данным которого турецкие войска вошли на территорию Сирийской арабской республики в окрестностях деревень Бобене и СифтекеСлучилось это накануне вечером, в районе пол-десятого. Как уточняется, Анкара на данный момент никак не прокомментировала озвученные данные. При этом «Силы народной самообороны» предупредили об ответе, если ВС Турции не покинут территорию кантона.Стрингер RT Халид аль-Хатыб погиб на востоке сирийской провинции Хомс во время ракетного обстрела террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).Корреспондент телеканала был убит вчера, 30 июля, во время информационного освещения операции сирийской армии против боевиков ИГ в районе Эс-Сухна.По данным RT, журналист получил смертельное ранение во время обстрела боевиками позиций правительственных сил в селении Аль-Багилия. Аль-Хатыбу было 22 года, он учился в университете Дамаска. Его гибель подтвердила главный редактор RT Маргарита Симоньян.«Стрингер, с которым сотрудничал наш арабский телеканал, погиб сегодня в Сирии. Горе для семьи, для коллег, для всех, кто знал…», - написала она в Twitter.Во время обстрела был также ранен внештатный оператор RT.Сегодня сирийская армия, преодолев все сложности возникшие на пути, наконец приступила к освобождению города ас-Сухна от террористов «Исламского государства». На протяжении нескольких суток населенный пункт подвергается массированным обстрелам артиллерии и авиации. Таким незатейливым способом правительственные войска намерены расчистить путь штурмовым группам, чтобы у последних появилась возможность приблизится к оборонительным порядкам джихадистов.На данный момент сирийским бойцам с огромным трудом удалось войти в город и захватить несколько строений на западной его окраине. Отметим, ас-Сухна остается последней крупной крепостью боевиков на пути правительственных войск к осажденному Дейр-эз-Зору. Лидеры исламистов также понимают важность населенного пункта, поэтому в пятницу вечером доставили в город крупную партию оружия, включая ПТУРСы и мелкокалиберные артиллерийские орудия.После того как перемирие между «Тахрир Аш-Шам» и ливанским формированием «Хезболла» начало действовать, противники договорились об обмене телами погибших и пленными бойцами вблизи сирийско-ливанской границы. Затем радикалы будут эвакуированы в провинцию Идлиб. В дальнейших боевых действиях подразделения «Хезболлы» не примут участие, сообщало информационное агентство Al Masdar News. Борьбу против «Исламского государства» в регионе продолжат ливанские войска.На северо-востоке столицы не прекращается противостояние между союзными группировками вооруженной оппозиции «Файлак Ар-Рахман» и «Тахрир Аш-Шам» с одной стороны и Сирийской арабской армией (САА) с другой. Военные самолеты ВВС Сирии наносили авиаудары по укрепленным пунктам исламистов в квартале Айн-Тарма близ бензозаправочной станции Аль-Сонбол, в то время как артиллерия правительственных сил вела огонь по укрепрайонам боевиков.Согласно информации новостного портала Damascus Now, значительно пострадали оборонительные сооружения радикалов. После продолжительных ударов сирийские войска пошли в атаку одновременно с нескольких направлений, ликвидировав по меньшей мере 30 радикалов «Файлак Ар-Рахман».

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