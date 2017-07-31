Новороссия сегодня, 31.07.2017, новости за последний час: ситуация в ДНР и ЛНР, сводки ополчения Новороссии на сегодня, 31 июля, обстановка в Донецке, 31.07.2017





Обстановка в Новороссии вызывает серьезные опасения, ежели рассматривать ближайшую перспективу. Ведь никто не может с уверенностью предсказать планы украинских властей, которые, судя по всему, не несут с собой ничего позитивного. Последние действия военнослужащих армии Украины четко указывают на нежелание Киева четко следовать минским соглашениям.На следующей встрече контактной группы в Минске представители Донецкой народной республики поднимут вопрос о введении очередного режима прекращения огня в Донбассе с 1 сентября. Об этом заявил глава делегации ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин.«Будет ли подниматься вопрос о перемирии к 1 сентября? Наверняка, да. Конечно, это нужно делать, чтобы дети пошли в школу в относительной тишине. В предыдущие годы получалось. Надеемся, получится и сейчас», - пояснил Пушилин.Он также добавил, что в ходе следующего раунда переговоров в Минске представители ДНР намерены поднять вопрос о разведении сил и средств на новых участках фронта в Донбассе.ВСУ организовали школу по массовой подготовке подрывников, сообщили в центре по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР.О школе подрывников ВСУ представителям ЛНР сообщил украинских военнослужащих из 48-й отдельной инженерной бригады ВСУ.«Никаких «рукопашек», тактики, целевой стрельбы - только минно-взрывное дело, - цитируют источник в центре. - Причем в инструкторах такие «зубры», что страшно становится. Один из них прямо говорит курсантам, чтобы те «забыли всё, чему их учат», то есть, чтобы никому больше не показывали».Министерство внутренних дел ЛНР провело проверку информации и подтвердило полученные данные.Киевские силовики за минувшие сутки выпустили по территории Республики 16 боеприпасов, включая 152-мм артиллерийские снаряды. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.Он отметил, что ситуация в зоне ответственности оборонного ведомства Республики существенных изменений не претерпела и остается напряженной, за минувшие сутки противник четыре раза нарушил режим прекращения огня."Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районе населенных пунктов Первомайск, Калиново, Желобок и Нижнее Лозовое. Противник при обстрелах применял запрещенную Минскими соглашениями 152-мм артиллерию, 82-мм минометы, гранатометы различных типов и стрелковое оружие", - рассказал подполковник."Всего по территории Республики было выпущено четыре артиллерийских снаряда калибра 152-мм, 12 мин и гранат", - уточнил Марочок."Противник, грубо нарушая Минские договоренности, в части отвода тяжелого вооружения и режима прекращения огня, подверг обстрелу город Первомайск и его окрестности из крупнокалиберной 152-мм артиллерии. В результате обстрела повреждена линия электропередачи и остекление промышленного здания, пострадавших нет", - напомнил представитель оборонного ведомства Республики.Морочко добавил, что вооруженные силы Украины продолжают нарушать условия размещения военной техники, предусмотренные Минскими соглашениями, вдоль линии соприкосновения."Нам стало известно о передвижении колонны техники противника из населенного пункта Лисичанск в направлении населенного пункта Золотое в количестве четырех единиц БТР и 10 грузовых автомобилей", - сообщил подполковник.Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки более 50 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляны районы 18 населенных пунктов ДНР. Об этом сегодня сообщили в оперативном командовании Республики.«За прошедшие сутки ВС Украины 54 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 18 населённых пунктов Республики», - говорится в сообщении.В командовании уточнили, что в ходе обстрелов применялись: артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие. Там добавили, что информации о жертвах и разрушениях пока не поступало, данные уточняются.В Народной милиции ЛНР сообщили о стягивании военной техники украинскими военными к линии разграничения.Как заявил официальный представитель ведомства Андрей Марочко, разведчики зафиксировали колонну военной техники, которая движется из Лисичанска в направлении Золотого близ линии соприкосновения в Донбассе.По словам Марочко, в колонне четыре БТР и 10 грузовых автомобилей. В Луганске напоминают, что подобные действия со стороны украинских военных являются прямым нарушением Минских соглашений.

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