Пенсия с 1 августа 2017 года у работающих пенсионеров: свежие новости о повышении





С 1 августа 2017 года в России произойдет повышение пенсий для той категории пенсионеров, которые продолжают официальную трудовую деятельность. Как показывает статистика, эта прослойка населения очень существенная в численном объеме. По этой причине не трудно догадаться, что люди в массовом порядке интересуются подробностями, в том числе и размером прибавки.С 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии, в связи проведением в России ежегодного августовского перерасчета размеров страховой пенсии.Ежели говорить еще точнее, то первого числа августа 2017 года работающие пенсионеры получат прибавку к страховой пенсии. Повышение пенсии обусловлено проведением Пенсионным фондом России ежегодного перерасчета размеров страховой пенсии работающим пенсионерам по данным индивидуального (персонифицированного) учета.Для перерасчета пенсионерам не потребуется обращаться в Пенсионный фонд, так как этот процесс произойдет автоматически. На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы.В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от перерасчета носит сугубо индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2016 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов. Стоимость одного балла в прошлом году составляла 74 рубля 27 копеек. Максимальная прибавка от перерасчета ограничена тремя пенсионными баллами. Общая сумма в денежном эквиваленте составит более двухсот рублей.По данным на 1 января этого года, в России проживают свыше 45 миллионов пенсионеров. Работают из них почти десять миллионов человек, или 22 процента от общего числа пенсионеров, стоящих на учете в ПФР.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260585-news.html