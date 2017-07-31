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31 июля в истории: чем запомнился этот день


31 июля в истории: чем запомнился этот день

Сегодняшний день богат на исторические события: Состоялась первая рекламная пиар-акция МММ, Сергей Бубка установил уникальный мировой рекорд. Подробнее читайте в обзоре от Joinfo.ua.


31 июля в истории человечества: чем запомнился этот день:


1937 - родилась Эдита Пьеха - эстрадная певица и актриса, Народная артистка СССР


1945 - родился Леонид Якубович - телеведущий, актер, продюсер, сценарист, Народный артист РФ



31 июля в истории: чем запомнился этот день

1991 - Состоялась первая рекламная пиар-акция финансовой «пирамиды» АО «МММ»


1994 - Сергей Бубка установил уникальный мировой рекорд по прыжкам в высоту с шестом


Рекомендуем также узнать, что Вас ждет сегодня: Ника Веронина составила для читателей Joinfo.ua подробный гороскоп на 31 июля 2017 года


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