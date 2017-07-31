31 июля в истории: чем запомнился этот день





Сегодняшний день богат на исторические события: Состоялась первая рекламная пиар-акция МММ, Сергей Бубка установил уникальный мировой рекорд. Подробнее читайте в обзоре от Joinfo.ua.

31 июля в истории человечества: чем запомнился этот день:

1937 - родилась Эдита Пьеха - эстрадная певица и актриса, Народная артистка СССР

1945 - родился Леонид Якубович - телеведущий, актер, продюсер, сценарист, Народный артист РФ







1991 - Состоялась первая рекламная пиар-акция финансовой «пирамиды» АО «МММ»

1994 - Сергей Бубка установил уникальный мировой рекорд по прыжкам в высоту с шестом

Рекомендуем также узнать, что Вас ждет сегодня: Ника Веронина составила для читателей Joinfo.ua подробный гороскоп на 31 июля 2017 года

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260544-news.html