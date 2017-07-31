Сырники из творога: простой рецепт по приготовлению сырников





Сырники - простое и очень домашнее блюдо. Чего только в них не добавляют, фантазируя и экспериментируя, но чаще всего, все-таки, возвращаются к самому простому варианту, с минимальным количеством ингредиентов. Как бы то ни было, конечный вариант всегда зависит от творога, который при любом раскладе является основным ингредиентом.Данный рецепт отличается простотой и в то же самое время невероятным конечным результатом. Вы сможете смело добавить рецепт сырников в свой арсенал.• 1 яйцо• 250г творога (1 пачка)• 1 ст.л. сахара• 1 ст.л. муки• 5 ст.л. растительного масла для жарки• 3-4 ст.л. муки для обвалки сырниковВ данном рецепте простых сырников из творога все ингредиенты даны из расчета на одну пачку творога. Если у вас их две, то, соответственно, нужно увеличить и количество остальных ингредиентов в два раза. Т.е. 2 яйца, 2 ст.л. сахара и муки. Также вам понадобится мука для обвалки сырников и растительное масло для жарки.Яйцо тщательно взбейте. Разомните творог и соедините его с яйцом. Добавьте сахар и муку. Все вымешайте до однородной массы. Самое вкусное тесто получается, если вы замешиваете его руками.Муку выложите горкой на стол или доску, из полученного теста руками формируйте шарики и обваливайте их в муке. Чтобы тесто меньше прилипало к рукам, и сырники получались быстрее и красивее, смочите руки водой. Они должны быть не мокрыми, а именно влажными.Затем из шариков сформируйте лепешки и выложите на заранее прогретую сковородку с маслом. Жарьте с каждой стороны по 1-2 минуты. Если вы хотите, чтобы простые сырники из творога по этому рецепту получились еще красивее, можете оформить лепешки «решеткой», используйте тыльную сторону ножа и ребро лопатки для переворачивания.Растительное масло для жарки меняйте для каждой следующей порции сырников, так они получатся вкуснее из-за того, что меньше в масле будет меньше горелой муки.Подавайте сырники со сметаной, сгущенкой, вареньем или топленым сливочным маслом. Можете украсить их свежими ягодами черники, клюквы, брусники, клубники или любыми другими. Присыпьте сахарной пудрой и наслаждайтесь!

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