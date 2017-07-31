Салат Цезарь: рецепт вкусного салата, как быстро приготовить





Салат "Цезарь" с курицей и сухариками - это классический рецепт знаменитого салата, наиболее близкий к оригинальному блюду, которое изобрел Цезарь Кардини. Наш сайт предлагает приготовить в домашних условиях салат по этому несложному рецепту, чтобы в полной мере оценить талант мастера.Классический простой салат "Цезарь" подходит для будничного стола, но чаще мы готовим его на праздник. У него весьма изысканный вид - румяные сухарики из белого хлеба, яркие половинки черри и нежное мясо смотрятся очень живописно среди пышных листьев салата. Тертый пармезан завершает картину, а легкий чесночный запах искушает и манит.Все ингредиенты, которые вы привыкли видеть в салате Цезарь помимо перечисленных ниже, добавлять не обязательно. Простой "Цезарь" с курицей имеет полноценный вкус и аромат, многие считают, что добавление яиц и прочих продуктов лишь нарушает гармонию.1. Филе грудки курицы – 200 гр.;2. Сливочное масло – 30 гр.;3. Белый батон – 200 гр.; кочан/пучок салата;4. Помидоры – 2 шт.;5. Пармезан / любой сыр – 50 гр.;6. Чеснок;7. Приправа для курицы;8. Соус "Цезарь".Растопите сливочное масло, добавьте в сковороду раздавленный зубок чеснока. Поджарьте до готовности филе курицы, предварительно порезав его полосками толщиной 1 см и посыпав приправой.Выложите на салфетку для удаления масляных излишков. Порежьте кубиками и поджарьте до румянца хлебные гренки в том же масле со свежим зубком чеснока. Выложите на салфетку. Для подачи вам потребуется широкая плоская тарелка. "Застелите" ее дно порванными вручную салатными листьями.Далее выложите филе курицы, резанные дольками помидоры. Щедро заправьте готовым соусом, посыпьте мелко натертым сыром, украсьте хлебными гренками.

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