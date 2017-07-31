Материнский капитал в 2017 году, свежие новости, изменения: что будет с программой дальше





Свежие комментарии со стороны властей по поводу будущего программы материнский капитал указывают на то, что в обозримом будущем она вовсе не прекратит свое существование, как предполагали некоторые скептически настроенные эксперты.На текущий момент времени можно с уверенностью констатировать, что все домыслы некоторых экспертов о том, что маткапитал прекратит работать, не подтвердились. Власти, осознав эффективность этой программы, приняли решение ее продлить. Отныне она существует, как минимум, до 2020 года. Именно до этого момента не будет производиться регулярная индексация размера материнского капитала.Сейчас по сертификату можно получить 453 026 рубля. Эта сумма не изменилась с 2015 года. В этом году была последний раз проведенная индексация по этой выплате. На сегодняшний день можно констатировать, что программа заморожена в плане индексации.Что касается оформления 25 тысяч наличными в 2017 году из материнского капитала, то их получат все желающие, успевшие подать заявку до конца ноября прошлого года. Выдача денег пока не оговаривалась, но на практике выплаты производятся в начале следующего года. Такие меры помогают семьям противостоять материальным трудностям, возникающих из-за галопирующей инфляции и падения доходов.В заключении только лишь напомним о том, что материнский капитал представляет из себя программу, которая действует в России с 2007 года. Она направлена на поддержку семей, в которых родился второй и последующие дети. Использовать средства материнского капитала сейчас можно на улучшение жилищных условий, обучение ребенка, пенсионное обеспечение матери, либо же на оборудование квартиры для ребенка с ограниченными возможностями.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260524-news.html