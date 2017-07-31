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Когда откроют Египет, свежие новости на сегодня: россиян оставляют без отдыха в 2017 году


Когда откроют Египет, свежие новости на сегодня: россиян оставляют без отдыха в 2017 году
Российские туристы разочарованным образом отслеживают последние новости, связанные с разрешением полетов из РФ в Египет. Дело в том, что накануне в прессу просочилась информация о том, что между двумя странами сохраняются существенные противоречия, что может привести к тому, что в 2017 году египетское направление останется недоступным для россиян.

Пару дней назад в Египет в очередной раз с проверкой прибыли российские специалисты, коим предстоит вынести вердикт о том, каким образом устранены огрехи в системах безопасности данной страны. Речь, конечно же, идет о том, на сколько хорошо соблюдаются меры безопасности в аэропортах Египта.

Совсем недавно в прессе появились данные о том, что Каир счел придирками предыдущую инспекцию из Москвы. Причиной послужило то обстоятельство, что при контроле не обыскиваются пассажирки в никабах. Российские эксперты объяснили, что египетская сторона не выходит на нормальный контакт и не приглашает россиян для того, чтобы был совершен новый этап инспекции.

В складывающихся сегодня условиях Россия попросту не может закрыть глаза на очевидные огрехи в вопросах безопасности, ежели речь идет о египетских аэропортах, которые ранее неоднократно становились объектом нападок со стороны террористов.

Запуск авиасообщения неоднократно откладывался, поскольку Каир, по утверждению российской стороны, "не демонстрировал готовности" к сотрудничеству. Как выясняется, последние проверки безопасности выявили много недочетов в системе контроля допуска в "стерильную зону" аэропортов.

На сегодняшний день можно констатировать, что египетская сторона не устранила недочеты, "претензии были восприняты как излишние, чрезмерные".

В ноябре 2015 года авиасообщение между Россией и Египтом было прервано. Такое решение приняла РФ после крушения над Синаем самолета Airbus A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.


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