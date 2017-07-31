Творожная запеканка: рецепт из детства





Рецепт вкусной творожной запеканки, испеченной в духовке, необычайно прост, стандартен и его легко запомнить. А если учесть тот факт, что для ее приготовления не требуется специальных ингредиентов, которые могли бы преподнести трудности.Полезный и вкусный завтрак для ребенка - запеканка творожная. Рецепт поможет, если вам не так просто накормить малыша таким необходимым для него творогом. От кусочка нежной запеканки творожной он вряд ли откажется.Представим вашему вниманию простой рецепт творожной запеканки, с помощью которого вы сможете быстро приготовить очень вкусное блюдо на каждый день.• 500 г творога• 3 яйца (необходимо разделить желтки и белки)• 5 ст.л. манной крупы• 3 ст.л. сахара• 1 ч.л. ванильной эссенции• 1 ст.л. разрыхлителя, изюм или сушеная клюква – по вкусуДля того, чтобы приготовить вкусную запеканку по этому рецепту, сперва нужно разогреть духовку до 180 градусов. Смешиваем все ингредиенты за исключением яичных белков (помните, желток и белок нужно разделить). Белки взбиваем в отдельной тарелке, добавляем щепотку соли.После того, как белки хорошенько взбиты, смешиваем с творожной массой. После этого выливаем готовую массу на противень, который смазан жиром или маслом. Выпекаем 45 минут, до тех пор, пока верх не подрумянится и не станет золотистого цвета. Творожную запеканку следует подавать теплой с вареньем или сметаной.

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