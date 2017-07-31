Оладьи на кефире: рецепт по приготовлению, проверенный временем

Вкусные и воздушные пышные оладьи на кефире с запахом ванили, идеальны для завтрака. Из них можно делать сытные бутерброды с мягким сыром или шоколадным кремом. А можно напечь их больше и сделать вкусный тающий во рту быстрый тортик.
По данному рецепту оладьи готовятся легко и довольно быстро и получаются мягкими, пористыми и очень воздушными. Такие румяные, золотистые и нежные на вкус оладьи - отличный вариант завтрака, питательный перекус и замечательное дополнение к домашнему чаепитию.
Попробуйте! Ведь эксперименты и новые веяния на кухне, особенно среди начинающих хозяек, никто не отменял. Сразу же пожелаем приятного аппетита!
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