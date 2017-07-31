Оладьи на кефире: рецепт по приготовлению, проверенный временем





Вкусные и воздушные пышные оладьи на кефире с запахом ванили, идеальны для завтрака. Из них можно делать сытные бутерброды с мягким сыром или шоколадным кремом. А можно напечь их больше и сделать вкусный тающий во рту быстрый тортик.По данному рецепту оладьи готовятся легко и довольно быстро и получаются мягкими, пористыми и очень воздушными. Такие румяные, золотистые и нежные на вкус оладьи - отличный вариант завтрака, питательный перекус и замечательное дополнение к домашнему чаепитию.Попробуйте! Ведь эксперименты и новые веяния на кухне, особенно среди начинающих хозяек, никто не отменял. Сразу же пожелаем приятного аппетита!Мука - 2-2.5 стЯйцо - 3 штСоль - 0.5 ч.лСахар - 1 ст.лКефир - 0.5 лСода - 0.3 ч.лРастительное масло - 3-4 ст.лЧтобы приготовить оладьи на кефире смешайте яйца с солью и сахаром, добавьте в них пол стакана кефира, непрерывно помешивая, постепенно всыпьте муку и замесите гладкое тесто.После этого добавьте оставшийся кефир, тщательно размешайте и всыпьте соду.Большой ложкой выложите на сковороду с кипящим растительным маслом небольшими порциями тесто и выпекайте оладьи с обеих сторон до появления румяной корочки.К столу оладьи подавайте со сметаной или медом.

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