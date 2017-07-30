Билл Гейтс вновь признан самым богатым человеком в мире

Билл Гейтс опять был признан наиболее богатым человеком мира по версии Forbs. Ранее на первую позицию вышел Джефф Безос, гендиректор Amazon. Этот поворот оказался сенсационным, однако по прошествии всего суток он возвратился на ту же позицию.
Рейтинг выясняется в режиме онлайн. Учитывается, какова именно цена акций компании, которые пребывают в собственности каждого из участников рейтинга. Соответственно, акции Amazon показали рост цены с марта на $18 млрд, а общее состояние Безоса достигло позиции в $90,6 млрд. У Билла Гейтса на указанный момент состояние оценивалось в $90,1 млрд, однако довольно быстро акции Amazon опять стали дешевле. Основатель Microsoft на сегодня удерживает титул наиболее богатого человека мира уже 20 лет.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260252-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.