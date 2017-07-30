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Билл Гейтс вновь признан самым богатым человеком в мире

Билл Гейтс опять был признан наиболее богатым человеком мира по версии Forbs. Ранее на первую позицию вышел Джефф Безос, гендиректор Amazon. Этот поворот оказался сенсационным, однако по прошествии всего суток он возвратился на ту же позицию.



Рейтинг выясняется в режиме онлайн. Учитывается, какова именно цена акций компании, которые пребывают в собственности каждого из участников рейтинга. Соответственно, акции Amazon показали рост цены с марта на $18 млрд, а общее состояние Безоса достигло позиции в $90,6 млрд.
У Билла Гейтса на указанный момент состояние оценивалось в $90,1 млрд, однако довольно быстро акции Amazon опять стали дешевле. Основатель Microsoft на сегодня удерживает титул наиболее богатого человека мира уже 20 лет.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260252-news.html
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