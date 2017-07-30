Билл Гейтс вновь признан самым богатым человеком в мире

Рейтинг выясняется в режиме онлайн. Учитывается, какова именно цена акций компании, которые пребывают в собственности каждого из участников рейтинга. Соответственно, акции Amazon показали рост цены с марта на $18 млрд, а общее состояние Безоса достигло позиции в $90,6 млрд.У Билла Гейтса на указанный момент состояние оценивалось в $90,1 млрд, однако довольно быстро акции Amazon опять стали дешевле. Основатель Microsoft на сегодня удерживает титул наиболее богатого человека мира уже 20 лет.

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