Последние новости Сирии сегодня, 30 июля 2017: обзор карты боевых действий, оперативная сводка по Сирии на 30.07.2017





Свежие новости Сирии, которые актуальны на сегодняшний день, 30 июля 2017 года, передают информацию о непрекращающихся боевых действиях в этой стране. Представители правительственной армии отчитываются на регулярной основе об успехах в борьбе с террористами, хоть и признают, что одолеть полностью террористические группировки пока не удается.Во время наступления правительственных войск в Хаме, заняв несколько окрестных домов в населенном пункте Сальба, сирийские солдаты обнаружила очень интересную и необычную для «Исламского государства» надпись. Оборонявшиеся джихадисты оставили на стене послание, в котором предвидят свою дальнейшую участь и проклинают своего командира, сбежавшего с поля боя вместе со своими приближенными."Мы скоро умрем. Будь проклят ат-Тейнави и его собаки, которые бросили нас", - отметили боевики.Ат-Тейнави, является командиром акербатской группировки ИГ, на данный момент его местоположение неизвестно, как и неизвестна его дальнейшая судьба. Стоит отметить, боевики прекрасно понимая, что идут на верную смерть, все равно предпочли умереть защищая вверенную им деревню, хотя могли спасти свои жизни сдачей в плен или банальным бегством.Парад в честь Дня Военно-морского флота РФ впервые проходит в порту «Тартус» в Сирии. На набережной города собрались местные жители с флагами ВМФ, России и Сирии.Обход парадного строя кораблей на противодиверсионном катере «Грачонок» провели командующий российской группировкой войск в Сирии Сергей Суровикин вместе с командиром соединения ВМФ в Средиземном море Павлом Ясницким. После они поднялись на борт новейшего фрегата «Адмирал Эссен» и поздравили экипаж с Днем ВМФ.Командует парадом Ясницкий. Во главе строя идет новейшая неатомная подводная лодка Черноморского флота «Краснодар», за ней следуют универсальный спасательный буксир «СБ-739», после идут морской тральщик «Валентин Пикуль», корабль спецназначения Балтийского флота «Василий Татищев».Кроме того, принимают участие в параде сторожевой корабль «Пытливый» и фрегат «Адмирал Эссен». Килекторное судно «КИЛ-158» замыкает строй.В гористом районе Арсаль в непосредственной близости от ливано-сирийской границы начался обмен пленными и телами погибших между силами ливанского шиитского движения «Хезболла» и террористами из сирийской группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена на территории России). Контроль за операцией по обмену осуществляют представители Международного Красного Креста и армии Ливана.Операция по обмену пленными смогла начаться после того, как в четверг было достигнуто соглашение о перемирии - отряды «Хезболлы» блокировали террористов в горных долинах неподалеку от города Арсаль. После этого разгромленные отряды «Ан-Нусры» согласились отправиться в сирийскую провинцию Идлиб.Ранее сообщалось, что в ходе операции в гористой местности Джуруд-Арсаль отряды «Хезболлы» выбили террористов с большей части удерживаемой территории. Около 150 террористов были уничтожены. Уход «Ан-Нусры» из этой местности означает, что террористы потеряют горные пути снабжения, по которым в Сирию из-за рубежа доставлялось вооружение.В субботу после полудня Сирийская армия выполнила заключительный этап спецоперации, направленной на уничтожение штаба боевиков ИГ в городе Дейр-эз-Зор. Для осуществления задуманного бойцам правительственных сил пришлось прорыть под землей 40-а метровый туннель, ведущий под здание террористов, заминировав конечную точку подземного сооружения, сирийские бойцы заблаговременно покинули объект, доставив саперам «море счастья».Последние активировали взрывное устройство, полностью разрушив сооружение, в котором находился координационный центр, похоронив десятки джихадистов под бетонными завалами.Снимки с беспилотника показали, что боевики на данный момент пытаются разгрести обломки и найти выживших. Отметим, СМИ «Исламского государства» пока не ничего сообщали о случившемся инциденте.За минувшие сутки на территории зон деэскалации в Сирии зафиксировано 19 нарушений. О 17 из них сообщили российские наблюдатели, о двух - их турецкие коллеги.Большая часть случаев беспорядочной стрельбы зарегистрирована в тех районах, которые пока остаются под контролем боевиков «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры» (обе террористические группировки запрещены на территории РФ решением Верховного суда). Перемирие нарушалось в провинциях Дамаск (10), Алеппо (7) и Латакия (2). Эти данные озвучило министерство обороны России.По информации ведомства, за прошедшие сутки не было подписано новых соглашений о присоединении к режиму прекращения огня. Таким образом, количество населенных пунктов, участвующих в перемирии, не изменилось, их по-прежнему 2077.

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