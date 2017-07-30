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Когда откроют Египет для россиян: новости сейчас 2017


Когда откроют Египет для россиян: новости сейчас 2017
Произойдет ли возобновление полетов из России в Египет летом 2017 года? Этот вопрос продолжает быть актуальным среди внушительной прослойки россиян, коих можно отнести к любителям заграничного отдыха.

Свежая информация от экспертов свидетельствует о том, что возобновление полетов из России в Египет может произойти лишь осенью 2017 года. К этому моменту должны завершиться разнообразные проверки египетских аэропортов и воздушных гаваней на предмет соблюдения безопасности.

Среди туристов из нашей страны бытует мнение, что восстановление авиационного сообщения между Россией и Египтом изрядно затянулось. Они приходят к выводу, что это происходит из-за политических причин. Впрочем, власти упорно настаивают на необходимости египетской стороной полностью соблюдать все требования безопасности в аэропортах.

Как уже было сказано выше, туристам, предпочитающим отдыхать на заграничных курортах, можно будет попытаться остановить свой выбор на Египте ближе к осени. Планируется, что в сентябре-октябре 2017 года будет принято решение о восстановлении авиасообщения между Египтом и Россией, которое было прервано пару лет назад после жуткого теракта над Синайским полуостровом. Однако говорить об этом с уверенностью не приходится, так как ранее сроки разрешения вопроса неоднократно переносились.

Специалисты туристической отрасли отмечают, что в сентябре или октябре будет дан "зеленый свет" на полеты в Египет. Затягивание со сроками по восстановлению авиасообщение связано с тем, что недавно российская сторона повысила требования безопасности к аэропортам и отелям "страны пирамид".


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260226-news.html
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