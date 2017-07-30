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Шарлотка с яблоками: рецепт простой очень вкусного пирога


Шарлотка с яблоками: рецепт простой очень вкусного пирога
Количество рецептов шарлотки в интернете растет изо дня в день. Однако наиболее вкусными оказываются те рецепты, которые зарекомендовали себя по прошествии определенного времени.

Традиционно в рецепт шарлотки входят яблоки. Самым лучшим сортом яблок для шарлотки по праву считается антоновка. Невероятно ароматные, с ярко выраженной кислинкой, антоновские яблоки великолепно оттеняют и дополняют вкус сладкого бисквита.

Шарлотка с яблоками - прекрасный рецепт, как для начинающих поваров, так и для тех, кто по какой-то причине не располагает временем. Этот пирог быстро готовится и всегда получается вкусным.

Рецепт шарлотки с яблоками в духовке

Ингредиенты:

• Мука - 1 стакан
• Сахар - 1 стакан
• Яйца - 3 шт.
• Яблоки - 2-3 шт.
• Разрыхлитель - 1/2 ч.л.
• Сливочное масло - 1 ст.л.
• Сахар для посыпки - 1 ст.л

Способ приготовления:

1. Смешать в миске яйца и сахар, хорошо взбить венчиком. Муку просеять с разрыхлителем, добавить к яично-сахарной смеси и перемешать.

2. Очистить яблоки от кожуры и косточек. Разрезать на тонкие дольки.

3. Смазать форму сливочным маслом и присыпать мукой. Выложить половину теста и разровнять. Сверху равномерно распределить кусочки яблок, посыпать сахаром. Полить оставшимся тестом.

4. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 30-40 минут. После приготовления сверху посыпать сахарной пудрой.


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