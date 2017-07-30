Шарлотка с яблоками: рецепт простой очень вкусного пирога





Количество рецептов шарлотки в интернете растет изо дня в день. Однако наиболее вкусными оказываются те рецепты, которые зарекомендовали себя по прошествии определенного времени.Традиционно в рецепт шарлотки входят яблоки. Самым лучшим сортом яблок для шарлотки по праву считается антоновка. Невероятно ароматные, с ярко выраженной кислинкой, антоновские яблоки великолепно оттеняют и дополняют вкус сладкого бисквита.Шарлотка с яблоками - прекрасный рецепт, как для начинающих поваров, так и для тех, кто по какой-то причине не располагает временем. Этот пирог быстро готовится и всегда получается вкусным.• Мука - 1 стакан• Сахар - 1 стакан• Яйца - 3 шт.• Яблоки - 2-3 шт.• Разрыхлитель - 1/2 ч.л.• Сливочное масло - 1 ст.л.• Сахар для посыпки - 1 ст.л1. Смешать в миске яйца и сахар, хорошо взбить венчиком. Муку просеять с разрыхлителем, добавить к яично-сахарной смеси и перемешать.2. Очистить яблоки от кожуры и косточек. Разрезать на тонкие дольки.3. Смазать форму сливочным маслом и присыпать мукой. Выложить половину теста и разровнять. Сверху равномерно распределить кусочки яблок, посыпать сахаром. Полить оставшимся тестом.4. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 30-40 минут. После приготовления сверху посыпать сахарной пудрой.

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