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Оладьи на кефире: рецепт, как приготовить пышные оладушки


Оладьи на кефире: рецепт, как приготовить пышные оладушки
Оладьи всегда считались сытной и вкусной едой и их можно кушать как на завтрак, так и на ужин. Некоторые делают оладьи только с использованием дрожжей, но в этом случае пышность им придают именно дрожжи, а делать такие блинчики намного дольше.

Мы вам расскажем, как приготовить пышные оладьи на кефире без дрожжей, но с мукой. В целом этот рецепт можно назвать классическим, так как он имеется долголетнюю историю.

В основе практически каждого рецепта оладий на кефире находятся мука, кефир, сода и яйца и в отличие от блинчиков оладушки выйдут не тоненькими, а толстыми и пышными. По своей густоте тесто должно быть похожим на хорошую домашнюю сметану, если вы не используете дрожжи.

Рецепт пышных оладий

Ингредиенты:..1 яйцо;
...200 мл кефира;
...1,5 стакана муки (объем стакана 250 мл);
...0,5 ч.л. соды;
...Щепотка соли;
...3 ст.л. сахара;
...2 ст.л. подсолнечного масла в тесто;
...40 мл подсолнечного масла для жарки.

Способ приготовления:

Для начала подберем подходящую посуду для приготовления оладий. Это глубокая миска для теста и большая сковородка для жарки. Обязательно с крышкой!

Теперь можно приступать. Затем берем яйцо, разбиваем его над миской. Добавляем сахар и размешиваем. Можно слегка взбить.

Следующий на очереди - кефир. Выливаем в миску со взбитым яйцом. Солим, насыпаем соду. Гасить соду не нужно, в данном случае она гасится кислотой, содержащейся в кефире. Перемешиваем.

Затем мука. Ее мы будем добавлять не всю сразу, а в два приема. Сначала засыпаем 1 стакан муки. Взбиваем 2-3 минуты. И затем всыпаем оставшуюся муку. Продолжаем взбивать, пока не исчезнут все мучные комочки. Вливаем подсолнечное масло и взбиваем еще минуту.

В результате должно получиться совершенно однородное тесто, по структуре и густоте напоминающее сгущенное молоко или даже сгущенные сливки.

Переходим к жарке оладий. Берем самую большую сковороду, которая найдется в доме, и накаляем ее до максимума (около 3-х минут). Добавляем 20 мл подсолнечного масла (примерно три ст. ложки). Столовой ложкой зачерпываем тесто и выкладываем на сковородку, отступая около полутора сантиметров друг от друга. На мою сковородку за раз помещается 5-6 оладий.

Тут же накрываем сковородку крышкой и жарим оладьи на среднем огне 2 минуты. Затем переворачиваем их и жарим еще 1,5 минуты (тоже под крышкой).

Аналогично расходуем все оставшееся тесто, превращая его в пышные оладушки.

Готовое блюдо подаем к столу еще теплым вприкуску со сметаной или сгущенным молоком, а еще с горячим чаем. Это очень вкусно!


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260223-news.html
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