Оладьи на кефире: рецепт, как приготовить пышные оладушки





Оладьи всегда считались сытной и вкусной едой и их можно кушать как на завтрак, так и на ужин. Некоторые делают оладьи только с использованием дрожжей, но в этом случае пышность им придают именно дрожжи, а делать такие блинчики намного дольше.Мы вам расскажем, как приготовить пышные оладьи на кефире без дрожжей, но с мукой. В целом этот рецепт можно назвать классическим, так как он имеется долголетнюю историю.В основе практически каждого рецепта оладий на кефире находятся мука, кефир, сода и яйца и в отличие от блинчиков оладушки выйдут не тоненькими, а толстыми и пышными. По своей густоте тесто должно быть похожим на хорошую домашнюю сметану, если вы не используете дрожжи...1 яйцо;...200 мл кефира;...1,5 стакана муки (объем стакана 250 мл);...0,5 ч.л. соды;...Щепотка соли;...3 ст.л. сахара;...2 ст.л. подсолнечного масла в тесто;...40 мл подсолнечного масла для жарки.Для начала подберем подходящую посуду для приготовления оладий. Это глубокая миска для теста и большая сковородка для жарки. Обязательно с крышкой!Теперь можно приступать. Затем берем яйцо, разбиваем его над миской. Добавляем сахар и размешиваем. Можно слегка взбить.Следующий на очереди - кефир. Выливаем в миску со взбитым яйцом. Солим, насыпаем соду. Гасить соду не нужно, в данном случае она гасится кислотой, содержащейся в кефире. Перемешиваем.Затем мука. Ее мы будем добавлять не всю сразу, а в два приема. Сначала засыпаем 1 стакан муки. Взбиваем 2-3 минуты. И затем всыпаем оставшуюся муку. Продолжаем взбивать, пока не исчезнут все мучные комочки. Вливаем подсолнечное масло и взбиваем еще минуту.В результате должно получиться совершенно однородное тесто, по структуре и густоте напоминающее сгущенное молоко или даже сгущенные сливки.Переходим к жарке оладий. Берем самую большую сковороду, которая найдется в доме, и накаляем ее до максимума (около 3-х минут). Добавляем 20 мл подсолнечного масла (примерно три ст. ложки). Столовой ложкой зачерпываем тесто и выкладываем на сковородку, отступая около полутора сантиметров друг от друга. На мою сковородку за раз помещается 5-6 оладий.Тут же накрываем сковородку крышкой и жарим оладьи на среднем огне 2 минуты. Затем переворачиваем их и жарим еще 1,5 минуты (тоже под крышкой).Аналогично расходуем все оставшееся тесто, превращая его в пышные оладушки.Готовое блюдо подаем к столу еще теплым вприкуску со сметаной или сгущенным молоком, а еще с горячим чаем. Это очень вкусно!

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