Омичам понравились молнии во время ночной грозы

Редкие для последнего времени дни с привычной для сезона погодой завершились неожиданной грозой, дождем и ураганом. Приблизительно в 22:00 29 июля жители Омска услышали раскаты грома, небо стало озаряться вспышками молний, а жители региональной столицы взяли фотоаппараты, камеры и смартфоны, чтобы запечатлеть разгул стихии.В пабликах ВКонтекте появляются видеоролики, на которых запись молний совмещена с музыкой. Многие пользователи отметили, что несмотря на достаточно пугающий эффект от падения большого количества молний, зрелище оказалось достаточно красивым. На станицах соцсетей можно обнаружить целую фотохронику омской грозы. Если судить по комментариям, непогода почти не затронула центр, но смогла охватить весь Ленинский округ. На территории Порт-Артура молнии появлялись каждые 10 с. Крупные разряды молний зафиксировали и на улице Лукашевича. Пользователи подчеркивают, что перед такой силой стихии очень ярко воспринимается то, что человек «ничтожно мал».

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