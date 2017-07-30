Омичам понравились молнии во время ночной грозы

Жители Омска оценили молнии, бившее во время ночной грозы. Они массово публикую фото и видеозаписи. Эффектные кадры распространяются оп соцсетям.
Редкие для последнего времени дни с привычной для сезона погодой завершились неожиданной грозой, дождем и ураганом. Приблизительно в 22:00 29 июля жители Омска услышали раскаты грома, небо стало озаряться вспышками молний, а жители региональной столицы взяли фотоаппараты, камеры и смартфоны, чтобы запечатлеть разгул стихии.
В пабликах ВКонтекте появляются видеоролики, на которых запись молний совмещена с музыкой. Многие пользователи отметили, что несмотря на достаточно пугающий эффект от падения большого количества молний, зрелище оказалось достаточно красивым. На станицах соцсетей можно обнаружить целую фотохронику омской грозы. Если судить по комментариям, непогода почти не затронула центр, но смогла охватить весь Ленинский округ. На территории Порт-Артура молнии появлялись каждые 10 с. Крупные разряды молний зафиксировали и на улице Лукашевича. Пользователи подчеркивают, что перед такой силой стихии очень ярко воспринимается то, что человек «ничтожно мал».
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260116-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.