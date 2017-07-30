День ВМФ в 2017 году: какого числа, история и традиции праздника





Сегодня, 30 июля, в последнее воскресенье месяца в России отмечают День Военно-Морского Флота, согласно указу президента РФ Владимира Путина. Торжественные парады в честь праздника пройдут сразу в нескольких городах России, в частности, в Севастополе, Североморске, Владивостоке, Балтийске и Астрахани.В Североморске пройдет военно-спортивный праздник. В параде кораблей Северного флота можно будет увидеть надводные корабли и подводные лодки, в том числе тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота советского союза Кузнецов», ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Верхотурье», а также атомный подводный ракетный крейсер «Орел».В Балтийске в честь дня ВМФ запланирован не только парад, но и водно-спортивный праздник. В Калининграде состоится патриотическая акция «Есть такая профессия - Родину защищать!» и выставка современной военной техники. Всего в торжествах в главной морской базе Балтийского флота будет задействовано около 30 единиц морской боевой техники.На Дальнем Востоке военно-морские парады пройдут в Хабаровске, на Камчатке и в главной базе Тихоокеанского флота, Владивостоке. Командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц выступит с речью на гвардейском ракетном крейсере «Варяг».Главный парад, в котором примет участие президент Российской Федерации Владимир Путин, состоится в Санкт-Петербурге. В нем будет задействовано около 40 боевых кораблей и подводных лодок, а также 40 единиц авиации. Жители и гости Петербурга увидят тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской». На праздник приедут ветераны ВМФ. На Дворцовой площади, в центре Петербурга, состоится праздничный концерт с участием российских музыкальных звезд.Кроме того, парад в честь Дня ВМФ впервые состоится в Сирийском городе Тартусе, в котором примут участие корабли и вспомогательные суда, а также личный состав с военной техникой.Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-Морского Флота. Текст поздравления опубликован на сайте военного ведомства.В своем поздравлении он обратился к матросам и солдатам, старшинам и сержантам, мичманам, прапорщикам и офицерам, а также к труженикам судостроительных и судоремонтных предприятий, воинских частей, научных организаций и предприятий военно-промышленного комплекса.«Во все времена моряки самоотверженно отстаивали национальные интересы, одерживали блистательные победы над неприятелем. В мировой истории навсегда запечатлены легендарные сражения русского флота при Гангуте, Тендре, Синопе, в Чесме, важнейшие операции в ходе Первой мировой и Великой Отечественной войн», - сказал в своем поздравлении Шойгу.По словам министра обороны, доблесть и мужество летчиков и морских пехотинцев, личного состава береговой артиллерии, экипажей надводных кораблей и подводных лодок, трудовые подвиги инженеров, ученых, конструкторов и судостроителей достойны признательности и глубокого уважения.«Сегодня военнослужащие ВМФ с честью продолжают героические традиции предшественников, успешно выполняют учебно-боевые задачи, вносят весомый вклад в защиту государственных интересов, в том числе участвуют в антитеррористической операции в Сирии», - добавил Шойгу.Он пожелал всем причастным ко Дню ВМФ крепкого здоровья, благополучия и счастья, плодотворной работы и новых успехов в укреплении военно-морского могущества нашей Родины.

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